El cofundador de Apple Steve Wozniak se lanza a la conquista del espacio con su propia empresa

La carrera por la conquista del espacio sumó un nuevo actor: la compañía Privateer Space, creada por el confundador de Apple Steve Wozniak y con Alex Fielding, director general de la empresa de robótica estadounidense Ripcord.

La empresa, cuya comparación en primera instancia con SpaceX de Elon Musk es inevitable, promete ser "diferente" a la competencia, pero aún Wozniak no difundió más detalles acerca de sus objetivos y optó por el misterio.

Solamente compartió una serie de mensajes en Twitter para brindar pistas acerca de sus planes:

"Se pone en marcha una empresa espacial privada, diferente a las demás", manifestó Wozniak en un tuit en la red social acompañado por un video promocional.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021