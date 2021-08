Otro exchange cripto vulnerado: esta vez robaron u$s 97 millones en monedas digitales

Apenas unos días después de que un pirata informático llevara a cabo un audaz atraco criptográfico, se ha producido otra infracción pública importante. El exchange de criptomonedas japonés Liquid es la última víctima de un ciberataque que ha visto a los piratas informáticos hacerse con un estimado de u$s 97 millones en activos robados. Los fondos incluyen u$s 45 millones en tokens Ethereum, que el culpable está convirtiendo en Ether utilizando intercambios descentralizados para evitar que se congelen, según Elliptic, una firma de rastreo de criptografía que está ayudando a Liquid en su investigación.

Important Notice:We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended. — Liquid Global Official (@Liquid_Global) August 19, 2021