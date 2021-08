Polémico analista le ve un lado oscuro a los NFT: qué es y por qué lo piensa

Los NTFs son cada vez más utilizados por artistas, instituciones y personas para vender sus creaciones y coleccionables, pero hay gente que ve otra cosa

El popular analista de criptoactivos, Mr. Whale, afirmó que las NFT son simplemente una forma en que los ricos pueden mover dinero obtenido ilegalmente a través de un canal que lo hace parecer legal. Whale señaló que la subjetividad del arte es lo que hace que sea tan fácil mover dinero a través de las NFT. . Mientras que una persona puede pensar que una obra de arte es horrible, otra puede pensar que es la pieza más hermosa jamás realizada. Y, por lo tanto, estaría dispuesto a pagar un alto precio por esta obra.

La misma lógica se aplica al mundo del arte físico, que es conocido por ser utilizado como fachada para el blanqueo de capitales, sobre todo teniendo en cuenta el precio que suelen tener las obras de arte aparentemente sin sentido. El Sr. Whale habló con Cat Graffam, miembro de la facultad del Departamento de Arte y Diseño de la Universidad Laser. Graffam estuvo de acuerdo en que es probable que las NFT se estén utilizando para el lavado de dinero. "Creo que es posible que las NFT se puedan usar y ya se estén usando 'para lavar dinero de manera similar con el arte físico".

Regulación de NFT

El Sr. Whale también comentó sobre las regulaciones gubernamentales, afirmando que "No tengo ninguna duda de que los gobiernos eventualmente frenarán esta tendencia. Si bien hay muchas ventas de NFT no reguladas, eso definitivamente cambiará en el futuro ". El punto es que las regulaciones con NFT son tan complicadas como la forma en que funcionan las NFT mismas. Como ocurre con el arte físico, es difícil regular y valorar una obra de arte, dada su naturaleza subjetiva, sería complicado determinar qué obras de arte realmente valen el precio pagado por ellas y cuáles no.

Debido a esto, mientras que los NFT de CryptoPunks parecen tontos para algunos, no se sabe que las personas que realmente compran estos NFT no aprecian realmente el arte por el que están pagando. Por tanto, cuantificar el valor de estas obras será una batalla cuesta arriba

Fuente: Tecnoticias