La reina Máxima de Países Bajos inaugura el primer puente de acero impreso en 3D del mundo

La arquitectura impresa en 3D goza de mejor salud que nunca: ha abierto el primer puente de acero impreso en 3D del mundo en Ámsterdam (Países Bajos). No solo es un logro estructural fantástico en sí mismo, sino que funcionará como laboratorio viviente a la hora de estudiar los datos y crear obras arquitectónicas más complejas.Cómo se hizo

El puente impreso en 3D de acero lleva la firma del Imperial College de Londres. Dirigido por la compañía holandesa MX3D, mide 12 metros de largo, pesa 4.500 kilos y detrás de su construcción hay 4 robots industriales y 6 meses de impresión, aunque ha comprendido más de 4 años de arduo trabajo por parte de los investigadores. Los robots emplearon sopletes de soldadura para depositar cada capa impresa del puente.

Además de tener un "diseño futurista", el cruce peatonal fue equipado con sensores para medir en tiempo real los flujos de tráfico, la calidad del aire y las condiciones de seguridad de la estructura.

La reina Máxima de Países Bajos inauguró junto a un robot el primer puente de acero impreso en 3D del mundo, el cual fue instalado sobre un canal de la parte antigua de Ámsterdam, informó la Casa Real neerlandesa a través de un comunicado.

News: World premiere: Her Majesty Queen Máxima opens the first 3D printed steel bridge in Amsterdam's oldest neighbourhood https://t.co/AL91CJmIFI pic.twitter.com/gNnmQgtFvx — University of Twente (@utwenteEN) July 15, 2021