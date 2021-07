Empresa de seguridad alcanza u$s 7.500 millones de valoración: cómo lo logró, sus siguientes pasos

Centrado en la arquitectura Secure Access Service Edge, la compañía se seguridad anunció el viernes una ronda de inversión de 300 millones de dólares

La inversión realizada en la empresa Netskope fue liderada por ICONIQ Growth, al que se unieron otros inversores existentes, incluidos Lightspeed Venture Partners, Accel, Sequoia Capital Global Equities, Base Partners, Sapphire Ventures y Geodesic Capital.

El cofundador y director ejecutivo de Netskope, Sanjay Beri, dijo que desde su fundación en 2012, la misión de la empresa ha sido guiar a las empresas a través de su transformación digital al encontrar lo que es más valioso para ellas, los datos confidenciales, y protegerlos.

"Lo que teníamos antes en el mercado no funcionó para ese mundo", dijo. "La teoría es que la transformación digital es inevitable, por lo que nuestra visión es transformar ese mercado para que la gente pueda hacer eso, y eso es lo que estamos construyendo casi una década después".

Con esta nueva ronda, Netskope continúa acumulando grandes rondas: recaudó u$s 340 millones en febrero pasado, lo que le dio una valoración de casi u$s 3 mil millones. Antes de eso, fue una ronda de u$s 168.7 millones a fines de 2018.

Tener buenas soluciones y políticas de seguridad en la Nube es uno de los desafíos en los procesos de transformación digital

Al igual que en otras rondas, la compañía no buscaba activamente nuevo capital, sino que era "una ronda interna con personas que saben todo sobre nosotros", dijo Beri.

"La realidad es que podríamos haber recaudado mil millones de dólares, pero no necesitamos más capital", agregó. "Sin embargo, tener un balance general sólido continuo no es algo malo. Somos afortunados de estar en esa situación y nuestro destino es ser la empresa de ciberseguridad más impactante del mundo".

Beri dijo que la compañía acaba de completar un "viaje de tres años construyendo la red en la nube más grande que está a 15 milisegundos de cualquier otra persona en el mundo" y tiene la intención de invertir los nuevos fondos en investigación y desarrollo continuos, expandiendo su plataforma y la estrategia de comercialización de Netskope. para satisfacer la demanda de un mercado que se estima estaría valorado en u$s 30 mil millones para 2024, dijo.

Incluso antes de la pandemia, la compañía tuvo un fuerte hipercrecimiento durante el año pasado, superando el crecimiento anual promedio del mercado del 50%, agregó.

La inversión de hoy eleva el total recaudado por Netskope, con sede en Santa Clara, a poco más de mil millones de dólares, según datos de Crunchbase.

Con la empresa acumulando ese tipo de capital, el siguiente paso natural sería convertirse en una empresa pública. Beri admite que Netskope podría ser público ahora, aunque no tiene que hacerlo por las razones tradicionales de recaudación de capital o marketing.

"Hacer público es un día en nuestro camino, pero probablemente no nos verá plantear otra ronda privada", dijo Beri.

Mas de 1500 clientes

En la actualidad, y entre los más de 1.500 clientes que la empresa tiene repartidos por todo el mundo, Netskope presta servicio a:

Más de 30 de las 100 empresas de Fortune

2 de los 4 mayores bancos comerciales del mundo

5 de los 7 mayores proveedores de servicios sanitarios del mundo

2 de las 3 mayores empresas de telecomunicaciones del mundo

2 de los 4 mayores minoristas del mundo

Específicamente en América Latina, Netskope también presta servicios a diez de las mayores instituciones financieras de la región, a tres de los cinco mayores proveedores de telecomunicaciones y a tres de los cinco mayores minoristas.

Con esta nueva inversión Netskope alcanza una valoración de mercado de u$s 7.500 millones

"Fundamos Netskope porque advertimos un futuro con negocios centrados en la nube y con prioridad digital que simplemente no se puede alcanzar utilizando enfoques tradicionales de seguridad y redes", afirma Sanjay Beri, CEO y cofundador de Netskope. "Fuimos SASE antes de que el término SASE existiera y hoy estamos viendo cómo nuestra visión se manifiesta en todo el mundo a medida que las empresas recurren cada vez más a Netskope para habilitar una transformación digital segura. Tenemos la suerte de haber atraído a socios inversores realmente excepcionales que nos apoyan y aportan un enorme valor, y estamos encantados de dar otro paso adelante con ellos en nuestro viaje".

Apuesta por la innovación

Esta última ronda de financiación se suma a una serie de impulsos corporativos y lanzamientos de productos destacados para Netskope en los últimos 18 meses, entre los que destacan:

Crecimiento de casi el 110% en el número de empleados en América Latina, incluyendo la apertura de oficinas en Brasilia, Brasil, y Monterrey, México.

Crecimiento de más del 220% en la base instalada de usuarios de Netskope en América Latina.

Despliegue de cuatro nuevos centros de datos en América Latina como parte de un crecimiento global sostenido de la Nube Privada NewEdge de Netskope, reconocida entre las mejores arquitecturas de SASE en términos de velocidad y relaciones de peering de la nube pública.

Ampliación de la cartera de patentes -destacando el continuo liderazgo en SASE y la innovación en la protección de datos- a más de 75 patentes registradas en todo el mundo, con más de 60 patentes adicionales pendientes para los inventores de Netskope.

Fuente: ItWare Latam