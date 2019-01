Estas son las características del consumidor online de hoy según Google

El usuario online es el que más está cambiando, cada vez más curioso, exigente e impaciente, siempre conectado en múltiples dispositivos

Curioso, muy exigente e impaciente. Estas son algunas de las características que se podrían dar del consumidor online del siglo XXI.

Y estos cambios también impactan en los distindos sectores, como por ejemplo el turismo. Según Paola Amoruso, responsable de Desarrollo de Colaboraciones Estratégicas de Google para España, Portugal e Italia, en el Fitur, si bien el ecosistema del turismo está cambiando, "la mayor transformación es la que está experimentando el consumidor, que cada vez está más conectado a través de múltiples dispositivos”.

Estos son algunos ítems para tener en cuenta a la hora de analizar cómo es el usuario online, citados por Hosteltur, especialmente para los que están relacionados con este segmento:

Adicto a la búsqueda: el usuario es curioso por naturaleza y está siempre on en el ámbito digital, por lo que el hotel también debería estarlo. Prueba de ello es que cada día uno de cada cuatro consumidores compra online un viaje personal, y los compradores activos realizan 1,5 búsquedas diarias relacionadas con un viaje.

Exigencia al máximo: según datos de la directiva de Google, el 92% cambiaría de página web o de aplicación si no satisface sus necesidades. Hace año y medio este porcentaje se situaba en el 88%, lo que además confirma que el cliente no es fiel a una marca. Tanto es así que sólo el 9% de ellos tiene una marca presente a la hora de buscar y este índice sigue una tendencia decreciente frente al criterio del precio en las búsquedas.

Queremos todo y ya: el usuario, permanentemente conectado a cualquier tipo de dispositivo, cada vez más quiere todo y sin tener que esperar. Sólo uno de cada cuatro se quedaría en una página o aplicación lentos, mientras que más del 50% de los viajeros tiene una percepción negativa de la marca si la web es lenta. El objetivo por tanto, como ha señalado Amoruso, es “acelerar el tiempo de carga con menos datos en la página, ya que por cada segundo que se reduzca aumenta un 7% la conversión”.

Retos ante 2019: ante un consumidor con estas características, uno de los principales retos es el tráfico móvil que, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, llegando a alcanzar más del 50% del tráfico de la web oficial de los hoteles.

Otro de los desafíos es el auge de las búsquedas por voz, que actualmente copan el 20% de las realizadas a través de dispositivos móviles pero que en 2020 alcanzarán el 50% en Estados Unidos.

Las búsquedas por Youtube y el papel de Google Maps como puerta de entrada de tráfico cada vez más importante, así como los programas de fidelización para retener a un cliente poco fiel, son otros de los retos a los que se enfrentan los establecimientos.