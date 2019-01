Volkswagen fabricará estaciones de carga portátiles para autos eléctricos

Son puntos especiales con un pack de batería de 360 kWh que le permitirá cargar a la vez varios vehículos sin estar conectada a la red eléctrica

Volkswagen planea arrancar la producción en serie de estaciones móviles de carga para autos eléctricos en 2020.

La fabricación se realizaría en la planta de Hanover, en una sección que actualmente fabrica intercoolers, y esta decisión también tiene un por qué: en la marca suponen que si hay menos demanda de autos con motor de combustión interna, ya no se necesitarán tantos radiadores.

Así preservaría los empleos en la planta y también en I+D, ya que los ingenieros y técnicos que trabajan en los sistemas de refrigeración de los motores no tendrían dificultades, explican en Volkswagen, para trabajar en sistemas de refrigeración de baterías.



La estación de carga cuenta con una pack de batería de 360 kWh que le permitirá cargar a la vez varios vehículos (tanto coches como motos) sin necesidad de estar conectada a la red eléctrica.



Cuenta con dos enchufes de corriente continua y dos de corriente alterna, con las tomas de corriente continua capaces de entregar recargas completas en tan sólo 17 minutos, según Volkswagen.



Al ser móvil, la estación no tiene porque estar conectada a la red eléctrica local, basta que el operador cambie la batería de la estación. Por ahora no se sabe quién le entregaría la nueva batería cargada y recuperaría la que está “vacía”.

En todo caso, estas estación sí podrían estar conectada a la red si su operador lo desea. En ese supuesto podría absorber el exceso de electricidad que circula por la red en periodos de poca demanda y devolverla si hay un pico en la demanda. Además de poder recargar la batería de 360 kWh sin necesidad de intercambiarla.



Cabe destacar que las celdas de estas estaciones de carga podrán en un futuro ser celdas recicladas de las baterías de los coches eléctricos del grupo VAG cuyas baterías hayan perdido capacidad con el tiempo. Y es que no todas las celdas de una batería se deterioran con el tiempo, algunas se mantienen intactas y pueden ser reutilizadas.



Las primeras estaciones de carga móviles se instalarán en Wolfsburgo a lo largo de 2019 a modo de prueba a gran escala, permitiendo poder desplegar rápidamente y en casi cualquier punto de Europa una estación de carga para coche eléctrico.

Esto es indispensable para Volkswagen, que pretende inundar el mercado a partir de 2020 de coches eléctricos "a la altura de Tesla pero a la mitad de precio".