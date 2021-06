Apoyo a los más talentosos: conocé cómo es el acuerdo entre Globant y Del Potro

Como un símbolo de su cultura "Seek Reinvention", Globant acaba de anunciar un acuerdo con Juan Martín Del Potro para acompañar su regreso a las canchas. Luego de haber sufrido una lesión en su rodilla derecha que requirió cuatro cirugías, ayer Juan Martín Del Potro volvió a entrenar en una cancha de tenis en su camino de regreso.

"Desde que fundamos Globant, nos enfocamos en preparar a las organizaciones para el futuro, ayudándolas a reinventar sus negocios. Qué mejor manera de dar vida a los desafíos y oportunidades de la reinvención que a través del viaje de regreso de un atleta excepcional como Juan Martín", dijo Martín Migoya, CEO y Co-fundador de Globant.

Pisar las mismas canchas siendo distinto. Gracias @Globant por acompañarme en este nuevo desafío ????Stepping on the same courts being different. Thanks #Globant for joining this ride. #SeekReinvention pic.twitter.com/wBPBb516cj — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 8, 2021