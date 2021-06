Tras la Alianza Amazon/MGM, estos cinco gigantes de Hollywood están "en la mira" de las tecnológicas

El acuerdo de Amazon con MGM provocó que expertos especulen sobre qué productoras de cine y televisión podrían ser las siguientes adquisiciones

La compra por parte de Amazon de la productora de cine y televisión MGM, por u$s8.500 millones, provocó que los negociadores se planteen qué cartas quedan sobre la mesa en la guerra del streaming.

Ahora que las grandes tecnológicas se metieron de lleno en la industria de contenidos, fuentes cercanas a las negociaciones afirman que otros actores de Silicon Valley seguirán el mismo camino.

La anunciada compra de MGM, que está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores, hace que la atención se centre en un número cada vez menor de empresas que podrían marcar la diferencia para las plataformas de streaming.

En cuanto a los inversores tecnológicos, hay que pensar más allá de Apple, Amazon y Netflix. Existe una multitud de actores del sector, como Roku, que adquirió los restos de Quibi en una operación montada por el omnipresente fundador de LionTree, Aryeh Bourkoff, que podrían sorprender.

Roku, que vende su propio dispositivo de streaming, tiene una capitalización de mercado de u$s46.000 millones; basta comparar esta cifra con la de ViacomCBS, que tiene una capitalización de mercado de u$s27.600 millones.

Lex Miron, CEO de Relativity Media y socio director del holding UltraV Holdings, remarcó que "la operación de Amazon (para comprar MGM) y la transacción de Netflix con Knives Out constituyen una muestra del valor de los contenidos, ya sean derechos de propiedad intelectual en desarrollo o bibliotecas de series y películas". "Estos acuerdos son emocionantes para cualquiera que esté en el negocio de los contenidos", añadió. Miron se refería, al margen de la compra de MGM, a los 450 millones que pagó Netflix por los derechos de la secuela de Knives Out, distribuida por Lionsgate.

Los expertos de la industria especulan con que estas 5 compañías podrían seguir a MGM en el camino de la venta.

Legendary Pictures

Hace apenas unas semanas, la compañía cinematográfica detrás de Godzilla contra Kong, contrató a un grupo de profesionales de la banca para explorar opciones estratégicas, incluyendo la posibilidad de fusionarse con una SPAC, una operación financiera de moda en Wall Street.

La productora fue adquirida en 2016 por el grupo chino Dalian Wanda, el mismo que entró hace unos años en el Atlético de Madrid. Wanda acaba de vender toda su participación en otro activo estadounidense, la compañía de cines AMC. La compañía es dueña de contenidos como The Dark Knight Rises y The Hangover.

Lionsgate

La productora de contenidos con sede en Santa Mónica que está detrás de "John Wick" y "The Hunger Games", es también propietaria de Starz, que se consolida como un servicio de streaming de nicho.

Las acciones de la empresa subieron en mayo a raíz de la venta de MGM. Teniendo en cuenta los u$s8.500 millones de dólares que tiene ahora MGM (incluyendo la deuda), cabe preguntarse si Lionsgate tiene ahora en mente una venta. Sin embargo, existe un obstáculo para cualquier posible acuerdo: el accionista Mark Rachesky, antiguo protegido del inversor Carl Icahn, que tiene fama de ser una persona difícil de tratar.

Sony

El CEO Kenichiro Yoshida declaró al Financial Times que Sony Pictures no está en venta y no se escindirá. "Hay un drástico reajuste en la industria de los contenidos, pero creo que nuestra estrategia de crear contenidos como estudio independiente mientras colaboramos con varios socios dará resultado".

El presidente y CEO de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, explicó su estrategia a los inversores: mantenerse neutral en la carrera armamentística del streaming y vender contenidos a todo el mundo. Sony tiene acuerdos de distribución con Netflix y Disney, según Variety.

Las actividades de Sony en Hollywood también se ocuparán de trabajar con las franquicias de juegos de su hermana PlayStation. Aun así, todos los activos tienen un precio y la postura de Sony de no vender no suele disuadir a los interesados.

Relativity Media

Hace dos años, Lex Miron y sus socios adquirieron la empresa tras un concurso de acreedores y decidieron mantener el nombre a pesar de su relación con el fundador, Ryan Kavanaugh. La empresa de adquisición y distribución de películas es propietaria de contenidos como The Fighter y Act of Valor y estuvo comprando los derechos de otras películas para estrenarlas en los Estados Unidos.

ViacomCBS

¿Crecer o vender todo? Esa es la elección a la que se enfrenta ahora la accionista mayoritaria, Shari Redstone, mientras, conjuntamente con el CEO, Bob Bakish, se plantea qué hacer a continuación.

En este momento, trata de construir su propio negocio de streaming con Paramount+, al tiempo que vende sus éxitos como Jack Ryan y Emily in Paris a servicios rivales de streaming. Se cree que la compañía estudió la posibilidad de comprar MGM, pero Amazon ya había puesto el pie en la puerta con un gran precio.

La CNBC sugirió a su propietaria Comcast como posible socia para su división NBCUniversal y ViacomCBS.

Es poco probable que eso ocurra a corto plazo; el director financiero de Comcast, Michael Cavanagh, remarcó a los inversores la semana pasada: "Escúchenme alto y claro. Nos gusta la mano que tenemos" antes de añadir: "Pero obviamente haremos lo que sea correcto para los accionistas, a medida que pase el tiempo".

