¿Bienestar o explotación?: Amazon presenta unas polémicas "cabinas de relajación" para sus empleados

¿Estresado en el trabajo? ¿Qué te parece tomarte una pausa y entrar a una especie de cabina telefónica para sentarse a mirar videos sobre relajación? Esa es la nueva propuesta de Amazon para reducir la carga de estrés y cansancio de sus empleados.

Las cabinas se llaman AmaZen y su implementación llega en el marco de las críticas que ha recibido la empresa del millonario Jeff Bezos por las condiciones laborales de sus empleados.

Según explicó la compañía, el AmaZen —cuyo nombre original es "Mindful Practice Room" (cuarto de prácticas para la plenitud mental)— forma parte del proyecto Working Well que Amazon lanzó el 17 de mayo.

El programa fue descrito como "una combinación de actividades físicas y mentales, ejercicios para el bienestar y apoyo para una alimentación saludable para ayudar a los empleados a recargarse y revitalizarse". Las cabinas de relajación serían una de las múltiples estrategias de este proyecto.

Dentro de las cabinas, ubicadas en los edificios de la empresa, hay plantas en una repisa y un ventilador, así como panfletos y carteles de relajación y nutrición en las paredes. Un video publicado por la compañía muestra que también hay una computadora con una especie de lista de reproducción de videos de relajación y meditación.

En ese vídeo, la creadora de AmaZen, Leila Brown, explica que se trata de "un quiosco interactivo en donde [el empleado] puede navegar por una librería de productos de salud mental para recargar sus baterías internas". Pero no todos parecen haber adoptado el concepto tanto como ella.

Un armario de la desesperación para irse a llorar cuando por la falta de derechos te come la ansiedad. La alternativa al futuro verde es el futuro Black Mirror https://t.co/KMd1Vi2wIw — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 28, 2021

De hecho, el video fue retirado de la cuenta oficial de Amazon en Twitter a las pocas horas de su publicación, tras la avalancha de críticas que comenzaron a llegar por diversas plataformas.

Las cabinas AmaZen han recibido todo tipo de apodos por parte de los usuarios. Algunos las han descrito como "ataúdes zen", "espacios para llorar", "cuartos de desesperación", "frigoríficos zen" y hasta "manicomios individuales".

Iñigo Errejón, diputado del partido político español Más País, ha criticado el proyecto. "Un armario de la desesperación para irse a llorar cuando por la falta de derechos te come la ansiedad. La alternativa al futuro verde es el futuro Black Mirror", ha tuiteado el líder político en su cuenta oficial.

En Amazon han colocado unas cabinas en sus almacenes para que la gente pueda llorar, porque parece ser que lo que funciona no es mejorar las condiciones de trabajo de tus empleados, que algunos hasta mean en una botella: lo mejor son las pseudoterapias de los cojones de la mierda pic.twitter.com/YfPVDoiVie — Chucki (@chuckiclampy) May 28, 2021