Video: despiden al CEO de empresa médica tras acosar a un adolescente que usaba un vestido

El director general de una empresa de telemedicina de Tennessee (EE.UU.) fue despedido después de ser captado en vídeo acosando a un adolescente que llevaba un vestido a su baile de graduación el pasado sábado por la noche.

En el vídeo, grabado por el novio del adolescente y publicado originalmente en TikTok, se puede ver al ahora exdirector general de VisuWell, Sam Johnson, discutiendo con el estudiante, que lleva un vestido rojo de mujer.

En la grabación, se oye a Dalton Stevens, estudiante de último año de secundaria, decirle a Johnson: "Elegí lo que quiero llevar, así que podés irte a la mierda", a lo que el hombre responde: "¿Es eso cierto?". El adolescente entonces se aleja de Johnson, pero este le sigue y le espeta: "Parecés un idiota".

Homophobic POS in Tennessee harasses a teenager for wearing a dress to prom pic.twitter.com/Ftt2a184jX — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 26, 2021

En ese momento, Johnson parece intentar golpear el teléfono del novio de Stevens, Jacob Geittmann. Luego, fuera de cámara, se oye a Stevens decir: "Lo siento, soy precioso", a lo que Johnson responde: "¿Lo sos?"

El vídeo termina con voces fuera de cámara, al parecer de adultos, pidiéndole a Johnson que detenga su actitud. "Es solo un baile de graduación. Son chicos, es un grupo de chicos. Vamos, amigo", dice uno de los presentes.

Johnson se convirtió en tendencia en redes sociales después de que el vídeo provocara múltiples reacciones de activistas que denunciaron lo ocurrido como un caso de homofobia y acoso.

"Si este es Sam Johnson en Nashville, Tennessee, el CEO de @VisuWell, estratega de crecimiento de tecnología de la salud, casado con Jill Johnson, que pueden residir en Franklin, Tennessee, parece que se muere por ser famoso en línea", tuiteó la comediante Kathy Griffin.

En un comunicado oficial publicado el lunes, la compañía condenó "inequívocamente el comportamiento exhibido por Sam Johnson" en el video y anunció su cese del cargo.

"Después de investigar el asunto y hablar con las personas involucradas, la junta directiva de VisuWell ha optado por despedir al Sr. Johnson de su posición como director ejecutivo con efecto inmediato", explicaron.

Por su parte, Johnson afirmó que su problema no era la vestimenta de Stevens, sino el comportamiento demostrado por los jóvenes en un lugar público.

El hombre aseveró a NewsWeek que las acusaciones contra él son "totalmente falsas", al alegar que los adolescentes estaban siendo "odiosos" y "ruidosos" y que se dirigió a ellos para pedirles que "bajaran el tono de las vulgaridades ante las familias y los niños que estaban presentes", incluida la suya.

With zero evidence, we're told that trans women are somehow a public safety threat. Meanwhile, cis men like Sam Johnson, CEO of @VisuWell, are harassing LBGTQ children in public. https://t.co/havw9QN1Ys — Charlotte Clymer ????️‍???? (@cmclymer) April 26, 2021