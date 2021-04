¿Estás harto del tráfico diario?: conocé este mono eléctrica infable pensada para no ocupar espacio en tu casa

Existe actualimente cierta preferencia de muchos usuarios por utilizar medios de transporte individuales, funcionales y sin emisiones. Esta "tendencia ecofriendly" creció de forma considerable desde el inicio de la pandemia de coronavirus COVID-19 en todo el mundo y dio lugar a desarrollos de motos muy particulares.

Uno de los más sorprendentes se llama Poimo y llega desde Japón de la mano de Mercari R4D, una compañía especializada en la investigación y el desarrollo de soluciones aplicables a la vida cotidiana de la población.

Se trata de una curiosa moto eléctrica inflable que, además de su extraño sistema de "armado", permite un gran nivel de personalización para que la posición de conducción se adapte lo mejor posible a cada persona. A esto hay que sumar que por su escaso peso y tamaño puede llevarse en una mochila.

Entre sus muchas curiosidades, la Poimo no tiene una silueta estándar si no que puede adaptar su ergonomía según la preferencia y necesidad de cada conductor, generando unas formas prácticamente a medida.

Para que esto sea posible, existe un sistema de diseño interactivo que le permite a cada cliente captar una imagen de su postura de manejo más confortable. Para ello sólo deberá sentarse sobre una estructura (asiento y manillar) que simula la de una moto.

Un software específico extrae información en 3D de la postura del usuario, diseña automáticamente un vehículo de forma y tamaño acorde con ella y muestra diferentes alternativas en pantalla que aún permiten personalizar más su diseño sin que el confort del conductor se vea afectado.

Poimo es la segunda versión de un prototipo en el que también colaboraron los laboratorios Kawahara y Niiyama de la Universidad de Tokio. Hay que tener en cuenta que no se trata de un producto que vaya a salir a la venta, al menos de forma inminente, sino que forma parte de una investigación que sirva como base para productos futuros.

Además de la moto inflable, el mismo equipo de diseñadores desarrolló un prototipo de silla de ruedas inflable que podría resultar muy versátil para personas con movilidad reducida. Bajo estas líneas se encuentra un vídeo donde puedes ver en movimiento ambas soluciones de movilidad.

El fundador y gerente general de Tesla, Elon Musk, negó a través de su cuenta de Twitter que "los sistemas de piloto automático incorporados a los autos producidos por su compañía fueran los responsables de un accidente fatal ocurrido el sábado pasado en la localidad estadounidense de Spring, en el estado de Texas".

De acuerdo a las versiones preliminares de las investigaciones divulgadas por la Policía local a medios de comunicación, señalan que no había nadie tras el volante al momento en el que el Tesla Model S se salió de la vía, lo que provocó que se estrellara contra un árbol y se incendiara, causando la muerte de dos personas.

Sin embargo, Musk desmintió estas versiones, y remarcó que los registros muestran que "los sistemas de navegación automática no estaban activados al momento del accidente". "Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado", enfatizó. Además, apuntó que el sistema "requeriría líneas de carril para activarse, que esta calle no tenía".

Como parte de las investigaciones, las autoridades del estado de Texas solicitaron acceder a los registros de Tesla para demostrar que efectivamente el régimen de autoconducción no se encontraba activo durante el accidente.

