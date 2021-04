Mente sana en cuerpo sano: así es Wellners, la nueva plataforma de contenidos de bienestar

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19 y el confinamiento realizado, uno de los cambios más positivos que se dió ocurrió en la percepción de las personas sobre su bienestar.

Esto se debe particularmente a temas como son la nutrición y la condición física. Pero también hay claras tendencias en salud mental. Individuos, redes sociales y hasta empresas debieron comprender la importancia de que la gente no estuviera en un constante estado de estrés, ansiedad o depresión.

No obstante, el tema de la salud mental jamás es tan efectivo como cuando es el individuo el que está a cargo de su bienestar psicológico. Esto, por la simple razón que solo cada persona puede saber cómo se siente, por qué y qué acciones debe llevar a cabo para abordar los retos que lleguen a surgir.

En torno a esta idea, surgió recientemente Wellners, una plataforma para Latinoamérica de contenidos de bienestar enfocado en tres áreas: mente, cuerpo y alma. El proyecto, ideado por Karen Burschtin y Javier Lempert, fue lanzado al mercado uruguayo a fines de febrero.

Karen Burschtin y Javier Lempert, cofundadores de Wellners . Foto: El País Uruguay

"Creemos que una persona balanceada toma decisiones balanceadas y eso contribuye a crear un mundo más balanceado. Nuestros valores son: profesionalismo, amor, armonía, equilibrio y comunidad. Estuve 11 años en PedidosYa, dirigiendo el área comercial, pero siempre estuve relacionada con el bienestar de las personas y me di cuenta que no existía un espacio que reuniera estos contenidos. Se podía hacer yoga en un lugar, gimnasia en otro, alimentación saludable en otro, pero lo que pasaba es que no había un espacio que reuniera todo en un solo lugar", describió Karen Burschtin, quien es exvicepresidenta senior de ventas dePedidosYa, al medio El País de Uruguay.

Aparte de funcionar como marketplace, el proyecto aspira a generar una comunidad de bienestar, añadió Burschtin. Y explicó que si alguien entra en busca de yoga pero se topa con un video de cómo gestionar la angustia puede contratarlo, "porque tal vez es lo que realmente necesita. Esto lo diferencia de un simple marketplace; acá se retroalimenta entre los que producimos contenidos y los que los experimentan y comparten".

La idea atrajo rápidamente a un grupo de inversores de renombre, entre los que destacan Sergio Fogel (dLocal), Gabriel Colla (Infocorp), Ariel Burschtin y Álvaro García (cofundadores de PedidosYa), quienes conforman junto a los creadores de Wellners, el directorio de la flamante compañía.

La startup surgió como la evolución de la aplicación GuiaOm, creada en octubre de 2020, que funcionaba como un directorio de contenidos de esta temática.

Como funciona la plataforma

Ofrece una amplia gama de talleres y clases relacionado al bienestar personal, la plataforma envía un link por mail 10 minutos antes de iniciar el vivo. A su vez, se encuentra en desarrollo una app para que estas notificaciones lleguen directo al usuario, de acuerdo a la cofundadora.

La producción de los contenidos está tercerizada en productoras que se encargan de la filmación de los cursos. Además, un equipo independiente se encarga de la realización de los videos promocionales, como así de difundirlos, ya sea en redes, en la plataforma o en diversos canales de marketing.

En tanto, la monetización de la marca depende de los contenidos vendidos. En el caso de cursos, cobra un 20% de comisión si la venta fue por la plataforma y 10% si viene por canales del experto que hace el curso. Para los casos de talleres o clases en vivo, el porcentaje es 10%, y si la venta llega por el experto, 5%.

Wellners , la aplicación que agrupa cursos y talleres en vivo, relacionados con la salud y el bienestar personal

"Quiero potenciar personas que brindan contenido de bienestar, que muchas veces por no tener las herramientas adecuadas para difundirlo y venderlo no pueden vivir de esto. Me inspira impulsar a medianos empresarios que vivan de lo que realmente saben hacer y a su vez que ayude a 630 millones de personas que viven en América Latina. La plataforma busca cambiar el mundo, brindar mediante contenidos digitales momentos de bienestar para ayudar a vivir mejor", sintetizó la emprendedora uruguaya.