Bitcoin llega a su nivel más bajo en 2 semanas: ¿qué pasará con la criptomoneda líder?

Bitcoin ha perdido su reciente soporte en los u$s 53,000 a medida que la volatilidad aumenta frente a un evento de vencimiento de opciones récord

El precio de Bitcoin (BTC) ha retrocedido un 20% menos desde el máximo histórico reciente de u$s 62,000 dólares a mediados de marzo. Como los mercados de criptomonedas son frecuentemente volátiles, esto puede muy bien ser otro retroceso normal dentro del ciclo alcista actual.

Se necesitan correcciones para generar fuerza para un mayor impulso alcista, ya que los mercados no pueden subir en línea recta. Además, se espera el vencimiento récord de opciones de u$s 6 mil millones el 26 de marzo, lo que a menudo trae algo de volatilidad.

También es bastante habitual que el impulso del mercado cambie de rumbo una vez que llega la fecha de vencimiento de las opciones.

El nivel de u$s 53,000 tiene que convertirse en soporte para ganar impulso alcista

Gráfico de 4 horas del par BTC/USD. Fuente: TradingView

El gráfico de 4 horas muestra una aparente tendencia bajista desde el máximo histórico reciente en u$s 62,000 con cambios de soporte/resistencia bajistas.

En cualquier caso, el precio de Bitcoin ha rechazado la zona de resistencia crítica de u$s 56,500 dólares en el último repunte luego de que Tesla anunciara que ha comenzado a aceptar (y mantendrá) BTC en los Estados Unidos como pago por sus vehículos. Dado que ese nivel de precios no pudo romperse para obtener más aumentos, eran inevitables nuevas pruebas de la zona de soporte de u$s 53,000 dólares.

Dado que la zona de soporte de u$s 53,000 se ha probado varias veces en las últimas semanas, es probable que este nivel no se mantenga esta vez. Por lo tanto, el precio colapsó el 25 de marzo y bajó a u$s 51,500.

Por lo tanto, el precio de Bitcoin ahora debe recuperar el área de u$s 53,200- u$s 53,800 para revivir cualquier impulso alcista en el corto plazo. Si eso no sucede, es probable que vea más desventajas en la próxima zona de soporte entre u$s 49,500 y u$s 51,500.

La estructura general sigue siendo muy alcista

Gráfico diario del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El gráfico diario para el par BTC/U$S aún muestra una perspectiva alcista que muestra mínimos y máximos más altos consistentes. En esa perspectiva, una corrección tan baja como u$s 44,000 aún significaría que la construcción alcista sigue siendo válida.

En ese sentido, el precio de Bitcoin actualmente tiene un soporte masivo entre u$s 49,500 y u$s 51,500 y es poco probable que caiga más.

Además, la divergencia bajista no se confirma hasta que el mercado comienza a hacer mínimos más bajos y máximos más bajos por debajo de u$s 44,000, como se indicó anteriormente.

El dólar está mostrando fuerza

Gráfico de 1 día del índice del dólar estadounidense. Fuente: TradingView

El dólar estadounidense está mostrando fortaleza una vez más, ya que los rendimientos también están aumentando sustancialmente. Por lo tanto, no es sorprendente ver caer los activos de riesgo, es decir, los commodities y las criptomonedas.

Un U$S rebotando suele ser bajista para los mercados de criptomonedas, especialmente a corto plazo. Pero este último repunte del dólar probablemente sea temporal porque está entrando en una fuerte resistencia. Además, la estructura todavía muestra mínimos más bajos y máximos más bajos, lo que significa que se debe esperar una inversión de tendencia relativamente pronto.

Por lo tanto, si se detiene el impulso del dólar, es probable que haya más ventajas para Bitcoin y el mercado de las criptomonedas.

Un posible escenario para Bitcoin

Gráfico de 4 horas del par BTC/USD. Fuente: TradingView

El gráfico de 4 horas para Bitcoin muestra una tendencia bajista, en la que probablemente se rechazará una nueva prueba de u$s 53,200-53,800. Por lo tanto, el escenario más probable en la construcción de este precio actual en el corto plazo es más desventaja.

La zona verde que se muestra en el gráfico anterior es el área a vigilar por una posible divergencia alcista o un rebote inmediato. Si ocurre tal movimiento, el escenario ideal para los alcistas sería establecer un mínimo más alto.

Una vez que se establezca un mínimo más alto, el precio de Bitcoin estará preparado para continuar subiendo con los siguientes puntos de interés en u$s 68,000 y u$s 82,000.

Fuente: Cointelegraph