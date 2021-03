Análisis del Bank Of America: cuánto se necesita para mover el precio del Bitcoin en un 1%

Los estrategas de Bank of America realizaron una estimación a través de la cual consideran que se necesitan flujos de entrada de solo u$s 93 millones para lograr mover el valor del Bitcoin en un 1%.

La nota de investigación de Bank of America que ataca a Bitcoin también contiene una investigación que sugiere que se necesitan solo u$s 93 millones de flujo de entradas para mover el precio de Bitcoin en un uno por ciento.

"Bitcoin es extremadamente sensible al aumento de la demanda de dólares", remarca la nota escrita por Francisco Blanch, estratega de Bank of America, con contribuciones de Philip Middleton y Savita Subramanian.

El análisis concluyó que se necesitarían al menos u$s 2,000 millones de flujo de entradas para mover el precio del oro en un solo percentil, mientras que se necesitarían más de u$s 2.250 millones para ejercer el mismo impacto en el precio de los bonos del tesoro a más de 20 años.

"Estimamos que una entrada neta en Bitcoin de solo u$s 93 millones daría lugar a una apreciación del precio del 1%", concluye el informe, y añade: "¿Qué ha creado la enorme presión alcista sobre los precios de Bitcoin en los últimos años y, particularmente, en 2020? La respuesta es sencilla: las modestas entradas de capital".

Dado que la capitalización de mercado de Bitcoin, de casi u$s 1.1 billones, equivale aproximadamente al 10% de la del oro, la investigación sugiere que Bitcoin es dos veces más volátil que los flujos de entrada de oro por dólar, a pesar de que el activo existe desde hace casi una docena de años.

Los investigadores de Bank of America atribuyen el pequeño costo necesario para mover el precio del Bitcoin a la fuerte acumulación de ballenas que disminuye el número de monedas disponibles para su compra en los exchanges.

"Observando los registros detallados de blockchain, encontramos que las direcciones más grandes no han vendido en conjunto desde que comenzó la pandemia", precisaron.

El informe de Bank of America se encuentra en línea con las proyecciones de la firma Glassnode. Esta compañía estimó que el 78% de la oferta de Bitcoin era ilíquida a partir de diciembre de 2020, lo cual reduce en sólo un 20% la oferta en circulación disponible para el comercio en los exchanges.

Dado que el número de nuevas entidades activas en la red de Bitcoin está alcanzando niveles sin precedentes, un número cada vez mayor de inversores compite por una reserva cada vez menor de BTC, lo que provoca picos de demanda que hacen subir los precios con facilidad.

A principios de este mes, Glassnode estimó que el 95% del BTC comerciado se movió en la cadena en los últimos tres meses, lo que evidencia aún más que las ballenas están guardando sus monedas para el largo plazo. Los cofundadores de la empresa, "Jan & Yann", tuitearon:

Despite recent volatility, #Bitcoin supply is still drying up at astonishing rates for this time around in the cycle. https://t.co/yslda1jUha pic.twitter.com/y1SInrBjEF — Jan & Yann (@Negentropic_) March 16, 2021