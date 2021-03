Estafas: la historia del hombre que perdió u$s560.000 en Bitcoin por culpa de un tuit de Elon Musk

Un damnificado contó cómo fue el fatídico momento en que perdió todos sus ahorros en bitcoin, con rabia y vergüenza en partes iguales

Sebastian siempre recordará el momento en que perdió más de u$s 560.000, con rabia y vergüenza a partes iguales. La noche anterior fue, además, nada reseñable. Su mujer y él vieron una serie en Netflix, antes de que ella se fuera a la cama y le dejara en el sofá toqueteando su teléfono. Entonces recibió una notificación de Twitter con noticias de Elon Musk.

"Musk tuiteó 'Dojo 4 Doge' y me pregunté qué significaba", contó Sebastian en una entrevista. "Había un enlace a un nuevo evento debajo, así que hice clic en él y vi que ¡estaba regalando bitcoins!".

Sebastian siguió el enlace hasta una página web de aspecto profesional en la que el regalo de bitcoins parecía estar en pleno apogeo. Había un cronómetro en cuenta atrás y el sitio web prometía a los participantes que podrían duplicar su dinero. El concurso estaba dirigido por el equipo de Tesla de Elon Musk, aparentemente.

Invitaba a la gente a enviar desde 0,1 bitcoins (con un valor aproximado de u$s6.000) hasta 20 bitcoins (aproximadamente u$s1,2 millones), y el equipo les devolvería el doble de la cantidad.

"Toma lo máximo"

Sebastian comprobó dos veces el logotipo de verificación junto al nombre de Elon Musk, y luego trató de decidir si enviar 5 o 10 bitcoins. "'Toma lo máximo', pensé, esto es definitivamente real, así que envié 10 bitcoins", confesó.

Durante los siguientes 20 minutos, mientras el cronómetro descendía, Sebastian esperó a que el premio aterrizara en su cartera de bitcoins. Desde su casa en Colonia, Alemania, se sentó a actualizar su pantalla cada 30 segundos. Vio que Musk enviaba un nuevo tuit críptico y se sintió seguro de que el regalo era real.

Pero lentamente el temporizador de la página web descendió hasta cero. Sebastian contó: "Me di cuenta entonces de que era una gran mentira". "Me tiré de cabeza hacia los cojines del sofá y el corazón me latía muy fuerte. Pensaba que acababa de tirar por la borda el salvavidas de mi familia, mi fondo de prejubilación y todas las vacaciones por llegar con mis hijos".

"Subí las escaleras y me senté en el borde de la cama para decírselo a mi mujer. La desperté y le dije que había cometido un enorme error, un error realmente grande". Sebastian, que pidió no utilizar su nombre real, no durmió esa noche.

En cambio, pasó horas enviando correos electrónicos al sitio web del estafador y tuiteando a la cuenta de Twitter del falso Elon Musk para intentar recuperar parte o todo su dinero.

Sin embargo, al final empezó a aceptar que el dinero había desaparecido para siempre.

A más de 200 kilómetros de distancia, en Ámsterdam, los analistas de Whale Alert habían visto con horror cómo los 10 bitcoins de Sebastian eran transferidos y luego cobrados anónimamente unos días después .

La empresa de análisis de blockchain trató durante meses que las autoridades tomen medidas contra las estafas, pero dice que no se está haciendo nada.

Los analistas utilizan una hoja contable pública que muestra todo el movimiento de las criptodivisas en tiempo real para detectar tendencias y rastrear el dinero.

Incluso, identificaron qué direcciones o monederos de Bitcoin son operados por este tipo de estafadores y rastrearon la creciente cantidad de dinero que están haciendo. Los 10 bitcoins de Sebastian eran la mayor cantidad que habían registrado que se había perdido en una sola transacción.

Cantidades récord

Los investigadores afirmaron que los estafadores ganan sumas récord en 2021. Las bandas de estafadores ya ganaron más de u$s18 millones en los tres primeros meses de este año, una cifra ya superior a los u$s16 millones obtenidos en todo el año 2020.

Los datos también sugieren que el número de víctimas de este año va a eclipsar los años anteriores. En 2020, unas 10.500 personas cayeron en este tipo de estafas, pero ya este año los investigadores dicen haber rastreado a 5.600 víctimas que enviaron dinero.

Frank van Weert, fundador de Whale Alert, resaltó que "es difícil decir por qué las estafas no solo prevalecen, sino que cada vez son más exitosas".

"Las técnicas reales de los delincuentes no cambiaron mucho desde que las estafas surgieron en 2018. Crean cuentas de Twitter que se parecen a las de celebridades como Elon Musk o el inversor multimillonario Chamath Palihapitiya", precisó.

En algunos casos, como el que engañó a Sebastian, los delincuentes utilizan cuentas robadas de personas destacadas para asegurarse de que tienen el tic azul de "verificado" para que la cuenta parezca más fiable.

Esperan a que las cuentas reales tuiteen y publican una respuesta para que parezca que los famosos publicaron las estafas a sus millones de seguidores.

Twitter es una plataforma muy popular, pero las estafas de regalos también pueden encontrarse en YouTube, Facebook e Instagram.

Actividad del mercado de Bitcoin

"No tenemos datos que lo expliquen, pero podría estar relacionado con el mercado de Bitcoin en general. Cuando el precio del Bitcoin sube, la gente se vuelve loca y muchos de ellos son nuevos en el mercado y abrazan esta idea del dinero rápido", consideró Van Weert.

"También suena bastante plausible que alguien como Elon Musk, un gran partidario de la criptodivisa, regale bitcoins. La gente que cae en las estafas no es inculta. Hemos recibido emails de personas que han perdido bitcoins y son muy elocuentes", afirmó el experto.

El especialista también opinó que "que algunos de los sitios web de criptodivisas más grandes que regalan Bitcoin para promocionar sus servicios pueden haber contribuido a la confusión de la gente".

"No soy un idiota"

Han pasado tres semanas y está claro que Sebastian sigue estando realmente avergonzado. En su conversación por e-mail insiste en que "normalmente no es el mayor idiota del mundo".

"He estudiado y tengo un buen trabajo de marketing en la industria informática. Vivo con mi mujer y mis dos hijos y tenemos una bonita casa con jardín. Esa noche fui codicioso y eso me dejó ciego", reconoció.

El hombre de 42 años cuenta que invirtió por primera vez u$s40.000 en bitcoin en 2017 Cobró y recuperó su dinero inicial, pero luego observó con emoción a lo largo de los años cómo las 10 monedas llegaron a valer casi 500.000 euros . , y rápidamente recuperó su dinero cuando el valor de la criptodivisa en el mercado aumentó.

Demasiado fácil robar bitcoins

Sebastian quiere que las autoridades internacionales actúen contra los estafadores y le gustaría que los propietarios de los intercambios de bitcoin fueran proactivos ayudando.

"Es demasiado fácil robar bitcoins. Todos los sitios web de las plataformas de intercambio deberían saber quiénes son sus clientes y conocer si una determinada dirección está siendo utilizada por ladrones", opinó.

La estafa más destacada de este tipo ocurrió en julio de 2020, cuando un hackeo de Twitter a gran escala, pero de corta duración, permitió a los estafadores tuitear utilizando cuentas de celebridades como Bill Gates, Kim Kardashian-West y Elon Musk.

En ese caso, los hackers robaron más de u$s118.000 en Bitcoin y tres personas fueron detenidas.

Fuente: bbc.com