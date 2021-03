Otro golpe al bolsillo: por un nuevo impuesto aumentan Netflix, Spotify y otros servicios digitales

Esta medida fue impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que al sumir Axel Kicillof se vio pospuesta hasta ahora por la pandemia

En el marco de una nueva suba, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar desde abril un impuesto sobre los servicios de streaming. De esta forma, se sentirá un aumento del 2% en las facturas de Netflix y Spotify, entre otras plataformas.

Este incremento se basa en el cobro de Ingresos Brutos a los servicios digitales que ofrecen empresas extranjeras, que había sido resuelto durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero que la ex gobernadora no llegó a aplicar tras sufrir la derrota electoral en 2019.

Armonización tributaria

Al asumir Axel Kicillof, la medida debía regir desde el 1 de enero de 2020, sin embargo se postergó por cuatro meses por cuestiones operativas, indicó ARBA en ese momento. Para cuando tendría que haber entrado en vigencia, llegó la pandemia y las medidas restrictivas, y debido a esto el Ejecutivo bonaerense decidió postergarlo de manera indefinida hasta que ayer finalmente se anunció la fecha de inicio del cobro.

Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires surgió una situación similar, pero empezó a cobrarse en el inicio de 2021. Por su parte, el titular de ARBA, Cristian Girard, se pronunció al respecto e intentó justificar el nuevo impuesto a los servicios de streaming que deberán abonar los bonaerenses.

"La Ciudad de Buenos Aires lo tenía vigente, así que decidimos hacerlo en simultáneo para que no haya desigualdad. Darle trato igualitario también a las empresas localizadas en la Argentina, porque los clientes de esas empresas sí pagan Ingreso Brutos, pero las que prestan servicios desde el extranjero, no", argumentó el funcionario provincial. "No queremos generar un desincentivo a la producción nacional, al contrario, queremos generar incentivos a producir localmente", sumó.

Además de Capital y ahora la Provincia de Buenos Aires, el impuesto a los servicios digitales también se cobra en Córdoba, Salta, San Juan, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Río Negro, y La Pampa.

"En la Argentina se viene hablando de la armonización tributaria, que apunta fundamentalmente a no generar asimetrías o desigualdades en el cobro de los impuestos en relación a los agentes que los pagan", sostuvo Girard.

Este nuevo aumento se verá reflejado en los resúmenes de las tarjetas de crédito de marzo. En ese sentido, el titular de ARBA se diferenció de la Ciudad al señalar que la aplicación de este nuevo incremento será "un mes más tarde" que en Capital Federal.

Por otro lado, en la Argentina, a la tarifa de Netflix, como la de otros servicios de streaming extranjeros se le aplica los siguientes impuestos: Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%; Impuesto PAIS, del 8%; e Impuesto por Resolución 4815/2020, adelanto de impuesto a las Ganancias, del 35 por ciento.

En la mayoría de los casos, los bancos a través de los cuales se realiza el pago agregan los impuestos al importe neto de la membresía, que aparece como un cargo separado en el resumen de la cuenta o la tarjeta.

El servicio de básico de Netflix pasará a tener un costo adicional de $5,58

No solo Netflix aumenta

Asimismo, Netflix aumentó el precio de sus planes a principios de febrero. "Entendemos que la gente tiene más opciones de entretenimiento que nunca y por eso nos comprometemos a continuar mejorando la experiencia de nuestros miembros. Cambiamos nuestros precios, que se mantuvieron durante el último año, para que podamos seguir ofreciendo más variedad de series y películas y nuevas películas todas las semanas. Como siempre, ofrecemos distintas opciones de planes, que van desde $279 por mes, para que la gente pueda elegir el precio que mejor se adapta a su presupuesto", expresaron desde la plataforma al medio Infobae.

Con el nuevo impuesto de Ingresos Brutos, el servicio de básico de Netflix pasará a tener un costo adicional de $5,58, el plan standard $ 9,18 y el premium de $13,38. En el caso de Spotify el plan individual tendrá un valor adicional de $2,78 y el plan duo $3,58.

Además de Netflix y Spotify, la nueva medida impactará en otros servicios de streaming como Itunes, Google Play, Youtube, Tinder, y los servicios de publicidad de redes sociales como Facebook y Twitter, publicó Infobae.