Fortnite, bajo la lupa: revelan que el juego del momento es utilizado como plataforma para blanquear dinero

Según la firma de seguridad Zerofox, las estafas online relacionadas con Fortnite suman más de 53.000 casos entre los meses de septiembre y octubre

Si bien Fortnite, el videojuego más popular del momento que se juega en todo el mundo, es gratuito, esto no significa que no genere ingresos.

Solo en el 2018, Epic Games, sus creadores, ganaron unos 2,6 millones de euros con compras que se realizan dentro del juego. Y tampoco son los únicos ganando dinero con el videojuego.

Según una investigación de The Independent citado por El Mundo, hay un elevado número de criminales que blanquean dinero a través del videojuego gracias a su sistema de pagos.

Fortnite utiliza una divisa virtual y única llamada paVos (V-bucks en inglés) que se puede obtener comprando tarjetas con códigos que se canjean dentro del juego o realizando pagos por Internet con tarjetas de débito y/o crédito.

Sin embargo, si un criminal adquiere una tarjeta de crédito ajena mediante phising, puede comprar paVos en Fortnite y venderlos a un precio reducido en Internet para blanquear el dinero robado. De esta manera, se ha creado un notable mercado negro de "dinero de Fortnite".

Te puede interesar Exclusivo: así es la hamburguesa sin carne que deslumbró en CES 2019

Una vez tienen estos paVos fraudulentos, su adquisición es asombrosamente sencilla: basta con ir a eBay e interesarse por una de las múltiples ofertas disponibles. Sin embargo, los precios más atractivos se pueden encontrar en la deep web, donde el mercado es mucho más pujante dada la naturaleza de esta parte oculta de Internet.

Este tipo de actividad fraudulenta no es nada nuevo en el mundo de los videojuegos free to play (los que se descargan gratuitamente, pero que permiten realizar pagos de pequeñas sumas por ventajas u objetos estéticos). En el pasado, se han descubierto sistemas de blanqueo similares en otros títulos populares, como Clash of Clans, Clash Royale o Marvel: Contest of Champions.

Parte de la razón por la que se dan estos esquemas de blanqueo se debe a las medidas de seguridad en torno a Fortnite. Aunque los datos de los usuarios están bien protegidos en el sistema de Epic Games, no hay una manera de saber de dónde proceden los paVos adquiridos por estos. De esta manera, no hay forma de saber si alguien introduce un código obtenido de manera fraudulenta u obtiene el dinero con una tarjeta de crédito ajena.

No hay una cifra clara de cuánto dinero se está generando por estos métodos, aunque según la firma de seguridad Sixgill, eBay ha procesado ventas por el valor de 220.000 euros en los últimos 60 días. Del mismo modo, la aparición del juego en compras producidas en la dark web también ha aumentado exponencialmente a medida que Fortnite se volvía más y más popular.

Según la firma de seguridad Zerofox, las estafas online relacionadas con Fortnite suman más de 53.000 casos entre los meses de septiembre y octubre. Un 86% de ellos se compartieron a través de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook.

Toda actividad al margen de la plataforma de Epic Games y Fortnite es ilegal y está vetada por el estudio de desarrollo, si bien no se conocen qué metodos siguen para identificar y parar estos casos.