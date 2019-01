Los profesionales informáticos quieren su propia Caja de jubilación

El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas elabora un anteproyecto de ley que presentará este año para crear una Caja previsional

Las nuevas autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCIPC) de Córdoba inician el año con nuevos proyectos.

Entre los principales se destaca la elaboración y presentación de un anteproyecto de ley para la creación de una Caja previsional para los informáticos de la provincia; además, la puesta en marcha de una Incubadora de Empresas tech.

Así lo adelantó a Comercio y Justicia su presidente Guillermo Montenegro, quien dirigirá la institución de 4.000 integrantes -entre matriculados y registrados- hasta 2020.

“En 2019 vamos a impulsar una ley para la creación de la Caja Compensadora de Jubilaciones para Profesionales Informáticos. Un profesional informático freelance o que está precarizado en muchas empresas de Córdoba, o con monotributo, hoy se jubilaría con la mínima, alrededor de 9.000 pesos. El consejo piensa en esas personas a futuro. Sabemos que el rubro y el profesional tiene capacidad de ahorro. La idea es crear la caja que a su vez se reasegura con la Caja de la Nación. El tema es si hay la voluntad política para hacer esto. Hay que buscar consensos políticos para que esto suceda”, afirmó.

“No se trata solamente de presentar el proyecto –agregó- sino también de tener las reuniones necesarias para explicarlo bien y hacer entender que si realmente queremos entrar en la economía del conocimiento, y queremos apostar a la industria del conocimiento, no podemos pensar en que tengamos personas dentro de 20 años que hayan aportado al crecimiento de esta industria y estén jubilados con la mínima, porque es completamente injusto. Entonces tenemos que darle una solución a esto”.

Otras de las novedades que contó Montenegro es que a partir de mitad de año funcionará en el CPCIPC una Incubadora de Empresas tecnológicas.

“Vamos a incubar proyectos de matriculados – de cualquier edad- que tengan que ver con cuestiones tecnológicas. El consejo ya tiene espacio de coworking que acabamos de inaugurar en diciembre. Tenemos los recursos humanos para mentorear esos proyectos, tenemos muchos profesionales seniors que van a ayudar en esta tarea. Lo que importa es que sea una buena idea, replicable, escalable, y que genere trabajo. Lo importante es que las ideas sean disruptivas, que solucionen algún problema o satisfagan alguna necesidad del mercado”, precisó el dirigente. Entre abril y mayo lanzarán la convocatoria de proyectos para empezar a incubarlos a mediados de año.

El nuevo titular de la entidad afirmó que buscarán brindarle a la sociedad profesionales que trabajen en temas tan sensibles como el peritaje informático. “Hoy es muy común que haya despidos a través de WhatsApp, el tema del bullying cibernético, la extorsión cibernética. En todos esos escenarios de la vida actual, donde estamos mediados por los smartphones, a la hora de la justicia, el que tiene que arbitrar es un perito informático, que preserva la prueba, ese teléfono, para tratar de sacar datos que van a dar luz a la verdad. Cuando se armó el estatuto del consejo, no existían los smartphones, no existía Internet, han pasado muchas cosas que no estaban previstas, el escenario cambió mucho”, advirtió.