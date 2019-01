Planificación estratégica Inteligencia artificial desplazará el 40% de los empleos en 15 años

Los inminentes y no tan lejanos cambios en el mercado laboral representan un reto para el sistema educativo por lo que se promueve el aprendizaje

Kai Fu Lee, escritor, capitalista de riesgo, exvicepresidente de Google y alguien que acumula más de 30 años de experiencia en la inteligencia artificial, dijo que dentro de tan solo en 15 años, el 40 % de los trabajos en el mundo podrían ser realizados por máquinas.

A esta predicción, realizada por uno de los máximos expertos en el sector en el programa de CBS 60 minutes, le suma que empleos "que parecen un poco complejos", como el de cocinero o camarero, "se automatizarán".

Los inminentes y no tan lejanos cambios en el mercado laboral representan, según Lee, un reto para el sistema educativo. Por ello el empresario está financiando programas que promueven el aprendizaje de las últimas tecnologías de IA en estudiantes de los rincones más remotos de China, su país de origen.

"Creo que [la IA] va a cambiar el mundo más que nada en la historia de la humanidad. Más que la electricidad", señala el especialista.



Pero no todo está perdido para la humanidad, según dijo a The Daily Mail. "La IA es poderosa y adaptable, pero no puede hacer todo lo que hacen los humanos", admite.

A su juicio, no puede crear, conceptualizar o hacer una planificación estratégica, como tampoco emprender un trabajo complejo que requiera una coordinación precisa entre la mano y el ojo.

El empresario cree además que presenta deficiencias a la hora de tratar con espacios desconocidos y no estructurados.

Y más decisivamente, la inteligencia artificial no puede interactuar con los humanos "exactamente como los humanos", con empatía, conexión humano-humano y compasión.

Los psiquiatras, los trabajadores sociales y los consejeros matrimoniales tienen pocas probabilidades de perder sus empleos, como tampoco las enfermeras, los propios investigadores de la inteligencia artificial y los científicos, según indicó.