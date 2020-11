Crearon un aerosol nasal que bloquea el COVID-19 durante 24 horas: cómo funciona

El tratamiento ha sido descrito como no tóxico y estable. Además de ser más económico que las vacunas convencionales y tampoco no necesita refrigeración

Un aerosol nasal con la capacidad de bloquear la absorción del virus que provoca el COVID-19 ha sido desarrollado por científicos de la Universidad de Columbia.

El tratamiento ha sido descrito como no tóxico y estable. Además de ser más económico que las vacunas convencionales, tampoco no necesita refrigeración, según publicó The New York Times.

El tratamiento ha sido desarrollado por científicos del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York.

¿En qué estado está?

Aunque el potencial tratamiento solo ha sido probado en hurones, si demuestra su efectividad en humanos, podría proporcionar una nueva forma para combatir la pandemia.

Los hurones suelen ser usados por científicos que estudian enfermedades respiratorias, porque pueden contraer virus por la nariz, al igual que los humanos.

El tratamiento ha sido desarrollado por científicos del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, el Centro Médico Erasmus en los Países Bajos y la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York.

El trabajo ha sido prepublicado en bioRxiv el 5 de noviembre y fue enviado a la revista Science para la revisión de pares.

El aerosol protector se adhiere a las células de la nariz y los pulmones y dura aproximadamente 24 horas. De esta forma, un rocío diario actuaría como una vacuna.

Según detalla el medio, el aerosol ataca al virus directamente. Contiene un lipopéptido, una partícula de colesterol unida a una cadena de aminoácidos, componentes básicos de las proteínas.

El lipopéptido coincide exactamente con un tramo de aminoácidos en la proteína de pico del virus, que usa para adherirse a las vías respiratorias o células pulmonares humanas.

Su mecanismo acción impediría que inyecte su ARN, ácido ribonucleico, y se adhiera a las células humanas.

"Es como si estuvieras cerrando una cremallera, pero colocas otra cremallera dentro, por lo que los dos lados no se pueden unir", ejemplificó Matteo Porotto, microbiólogo de la Universidad de Columbia.

Aunque otros laboratorios han diseñado anticuerpos y "miniproteínas" que bloquean la entrada del virus, son químicamente más complejos y probablemente necesiten almacenarse en temperaturas frías.

IA y el covid19

Por otro lado, utilizando ciertos datos como entrenamiento, la IA es capaz de diferenciar con un 98,5 por ciento de precisión qué toses pertenecen a personas sanas y cuáles son de contagiados asintomáticos de Covid, como ha informado el MIT en un comunicado.

Un grupo de investigadores están implementando su herramienta en una aplicación para teléfonos móviles que las personas puedan grabar su tos y comprobar si es probable que sean positivos asintomáticos, recomendando en ese caso solicitar las pruebas convencionales.

Los investigadores utilizaron estos marcadores para analizar 200.000 grabaciones de toses impostadas de 70.000 personas voluntarias.

"La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico podría disminuir la difusión de la pandemia si todo el mundo la utiliza antes de ir a clase, a la fábrica o a un restaurante", aseguró Subirana, que ha tenido Jordi Laguarta y Ferran Hueto como coautores.

La idea de utilizar una IA para analizar la tos de posibles asintomáticos procede de la investigación anterior del equipo, que utilizó grabaciones de voz para detectar síntomas de Alzheimer y que determinó que el estado de las cuerdas vocales, la actitud del hablante, la respiración y la degradación muscular son biomarcadores de la enfermedad degenerativa.

Los investigadores utilizaron estos marcadores para analizar 200.000 grabaciones de toses impostadas de 70.000 personas voluntarias, de las cuales 2.500 estaban contagiadas de Covid-19, muchas de ellas sin sintomatología.

El análisis de las bases de datos reveló "una sorprendente similitud" entre los resultados con pacientes asintomáticos de Covid y aquellos con síntomas de Alzheimer. "La forma en que producimos sonidos cambia cuando tenemos Covid, incluso sin síntomas", concluyó Subirana.