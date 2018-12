Instagram cambia por error el feed de noticias y estallan las críticas

Este viernes, de manera sorpresa, Instagram comenzó a cambiar la manera en la que se despliegan loas publicaciones en los feeds de noticias de los usuarios.

La tradicional línea de tiempo dejó su lugar a un nuevo formato que permite deslizar las fotos y videos de derecha a izquierda, de manera similar a como se comportan las historias dentro de la plataforma.

La red social está publicando un aviso en las cuentas de sus usuarios que dice: "Presentamos una nueva forma de desplazarse por las publicaciones" y “Toca las publicaciones como lo haces con las historias”. Luego, invita a pulsar la pantalla para ver el resto de los posts.

Los rumores sobre estos cambios comenzaron a circular en octubre, aunque en ese momento se pensaba que la función se limitaría a la pestaña “Explorar”.

Por ahora, no está claro si el despliegue de está función llegará a todo el mundo. En Argentina, algunos usuarios ya disponen de este “feature”, y las críticas no han tardado en llegar, ya que, al parecer, no es una opción reversible.

En definitiva, la polémica recién comienza.

Update:

Adam Mosseri, director de Instagram, confirmó que el nuevo feed consistía en una prueba que, por error, se desplegó a todos los usuarios. El ejecutivo aclaró que ya dieron marcha atrás y que, por ahora, conservarán el diseño tradicional.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! ????