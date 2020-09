Se lanzó hace 25 años, pero todavía funciona: los trenes de este país todavía usan Windows 95

A pesar del tiempo que ha pasado, quedan alrededor del mundo diversos dispositivos que siguen utilizando el viejo sistema operativo

El pasado 24 de agosto, Microsoft celebraba el 25 cumpleaños de uno de los sistemas operativos más populares, Windows 95, y aunque para muchos haya quedado atrás, algunos trenes de Suecia siguen utilizándolo.

¿Por qué Windows 95?

Thomas Tydal, conductor de trenes, profesor y desarrollador de software de su compañía Tydal Systems, ha explicado a través del sitio de preguntas y respuestas Quora que, para sorpresa de muchos, algunos trenes de Suecia siguen utilizando el sistema operativo Windows 95.

Un tren en Suecia

A pesar de que Tydal ha asegurado que en su casa no utiliza Windows 95 desde 2001, cuando actualizó a Windows 2000 y después a Windows XP y Linux, ha afirmado que en su trabajo "es una historia diferente".

Tydal ha publicado una serie de fotografías de "su oficina" a través de Quora, donde además explica que los trenes con los que trabaja cuentan con una pantalla táctil en la que todo funciona con Windows 95.

"Algunos de nuestros trenes se han actualizado a Windows XP, pero la mayoría de ellos todavía funciona con Windows 95 como cuando se entregaron en el año 2000", explica Tydal. "En el año 2000, Windows 95 era realmente algo nuevo en comparación con los trenes más antiguos que estábamos operando en ese momento", añadió.

Otros casos

Pero estos trenes de Suecia no son el único ejemplo, ya que algunos usuarios de Hacker News afirman que Windows 95 se ha utilizado al menos hasta 2016 en el observatorio de Arecibo, en Puerto Rico.

Observatorio de Arecibo, Puerto Rico

Un exempleado del observatorio de Arecibo asegura que algunos sistemas seguían funcionando con Windows 95 y "dado que habían estado funcionando durante alrededor de 20 años, convencerles de que necesitaban reemplazarlo fue difícil", informó Portaltic

En 2017 se reportó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos recién había comenzado a migrar hacia Windows 10 ya que todavía había muchas computadoras operadas por el Pentágono que aún ejecutaban versiones más antiguas de Windows y, según los funcionarios, algunas incluso funcionan con Windows 95 o 98.

Hablando sobre los esfuerzos del Pentágono para aumentar la seguridad de sus sistemas, Daryl Haegley, gerente de programas de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Energía, Instalaciones y Medio Ambiente, reveló en el momento que muchas de las computadoras críticas funcionaban con versiones de Windows no compatibles, incluyendo no solo Windows XP (que ya no recibe actualizaciones desde abril de 2014), pero también versiones que tienen más de 20 años.

"Aproximadamente el 75 por ciento de los dispositivos que son sistemas de control están en Windows XP u otros sistemas operativos no compatibles", dijo, y agregó que estas estadísticas se recopilaron después de visitas a 15 diferentes sitios militares.