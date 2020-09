Messi decidió quedarse en el Barcelona y estalló la polémica: qué se dijo en las redes sociales

El jugador argentino dio marcha atrás respecto de su decisión de abandonar Barcelona luego de dos décadas. Qué dijeron en las redes sociales

La novela llegó a su fin, y de manera abrupta, sorpresiva. Luego de una semana de rumores, Lionel Messi confirmó que continuará su carrera en Barcelona.

Hace una semana, el jugador argentino envió a la dirigencia del club el ahora infame "burofax" en el que expresaba sus intenciones de continuar su carrera en otra institución. La decisión de Messi rápidamente causó un terremoto en el universo futbolístico: el considerado mejor jugador del mundo buscaba nuevos horizontes y rápidamente varios de los equipos más grandes de Europa salieron a su caza.

Mucho se habló sobre su llegada al Manchester City, fruto de su excelente relación con Sergio Aguero y Josep Guardiola. Sin embargó, los rumores se interrumpieron este viernes, con la confirmación del propio jugador respecto a su continuidad en el equipo catalán.

"Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones", aseguró luego de analizar la idea de abandonar el club.

"Luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça", aclaró el argentino en una entrevista brindada al medio Goal.

"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club", explicó en la entrevista.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario", agregó Messi.

"Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", advirtió.

En las redes sociales, la noticia tuvo el efecto de una bomba, por lo que los comentarios y las polémicas no se hicieron esperar:

Pobre messi amigo, que tristeza me da ver a alguien que dejo todo por un club y lo tienen secuestrado siendo el mejor jugador del mundo.Que asco — Martin Perez Disalvo (@Martinpdisalvo) September 4, 2020

???? "MESSI ha acabado haciendo un RIDÍCULO ABSOLUTO" ???????? @jpedrerol, MÁS DURO que nunca con el ARGENTINO en #ChiringuitoEspecialMessi pic.twitter.com/le2oC80HHY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2020

Se filtran imágenes de la última reunión entre Bartomeu y Messi. pic.twitter.com/w4rC5cFxHE — Ladillador (@Ladillador) September 4, 2020

La comunicación de #Messi ha sido de lo peor de su carrera: silencios largos, notas a amigos y NUNCA entender que el mejor del mundo debe ser su propio medio. ¿Tenes más de 256 millones de fans en tus redes sociales y LA nota se la das a un medio de baja relevancia global? pic.twitter.com/T0yCwslPIR — Agustin Mario Gimenez (@agimenez) September 4, 2020

Messi no se va de Barcelona porque no quiere hacerle juicio , sos más tierno lío abrázame — MarcelitoNavaja (@MarkitoNavaja) September 4, 2020