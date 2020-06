Comé+Plantas: así es la nueva app de Microsoft utiliza inteligencia artificial para que te alimentes mejor

La app fue creada en conjunto por la chef argentina Narda Lepes, junto a Microsoft y Shifta. Es gratuita y utiliza IA para impulsar el consumo de vegetales

Este lunes, Narda Lepes, Microsoft y Shifta presentaron Comé+Plantas, una aplicación gratuita que integra Inteligencia Artificial para ayudar a probar, cocinar y comer más vegetales.

Curada por Lepes, la app ofrece más de mil tips para prepararlos y combinarlos. También incluye información sobre el origen, estacionalidad, familia botánica, recetas del mundo que los incorporan y mucho más.

Según un informe de Unicef, Argentina ocupa el segundo puesto regional en sobrepeso en menores de 5 años. Por otro lado, de acuerdo con indicadores de la Organización Panamericana de la Salud, Argentina está entre los países que más bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados consumen.

Los creadores de Comé+Plantas señalaron que esta situación muestra la importancia de incorporar vegetales a la alimentación ya que el consumo diario de frutas y verduras disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, según datos del Mercado Central, en Argentina sólo cinco hortalizas concentran el 82% del total consumido en el país, mientras que cuatro frutas representan el 65% del total que comemos.

Las hortalizas más vendidas son: 1° papa, 2° tomate, 3° cebolla, 4° zapallo y 5° zanahoria y entre las frutas se ubican 1° naranja, 2° mandarina, 3° manzana y 4° banana. En cantidades mucho menores le siguen todos los demás vegetales disponibles.

Estos datos revelan la importancia de conocer nuevas combinaciones para cocinar de manera simple, aprender la estacionalidad para aprovechar los más económicos y volver a la creatividad en la cocina. A partir de estas observaciones nace Comé+Plantas que busca contribuir a mejorar la relación de los argentinos con los vegetales utilizando la Inteligencia Artificial para comer mejor.

"Hay algo de la conexión primigenia que teníamos con los vegetales que se perdió y necesitamos recuperar. Las personas no podemos seguir recetas toda la vida, sino que necesitamos aprender a preparar los alimentos, saber cuál es la mejor época del año para consumirlos, entender de dónde vienen, cómo se cultivan y cómo llegan a nosotros e incorporar variedad. Tenemos que comer más vegetales, pero tiene que ser rico y tiene que ser simple. Es solo animarse, pero tener algunas pistas claras ayuda, por eso incorporamos Inteligencia Artificial a la aplicación ya que ayuda a reconocer frutas y verduras que muchos no conocen o no saben cómo preparar. La idea es que día a día sepamos como hacer más ricas nuestras comidas", comentó Narda Lepes.

La app está disponible en iOS y Android

Cómo funciona

La aplicación, presentada hoy en su primera versión, está basada en Microsoft Azure, el servicio cloud de la firma de Redmond. La plataforma fue provista por el programa Microsoft for Startups y usa Machine Learning, lo que le permite reconocer los vegetales y entrenar al modelo en forma iterativa a medida que todos colaboramos.

Al respecto, desde Microsoft señalaron que uno de los principales diferenciales de la app es que da tips para preparar los vegetales, indica cuáles son las mejores combinaciones, el origen, la estacionalidad, información botánica, recetas del mundo que los incorporan y mucho más.

Comé+Plantas incluye ilustraciones originales de los vegetales tal como se consumen, pero también de la planta completa para aprender de dónde vienen.

"La Inteligencia Artificial puede amplificar nuestras capacidades y ayudarnos en lo que más nos importa en nuestro día a día, es una aliada para contribuir en temas de relevancia social como es nuestra alimentación. Con servicios de Microsoft Azure, la aplicación está en la nube, es rápida y permite aprender más sobre vegetales que nos hacen bien, cocinar intuitivamente y usar la innovación tecnológica para volver a conectar con las frutas y verduras. Comé+Plantas muestra cómo tecnologías innovadoras como la Inteligencia Artificial pueden estar en manos de todos. Democratizar su acceso es nuestro objetivo", comentó Ezequiel Glinsky, CTO de Microsoft Latinoamérica.

"En Shifta desarrollamos productos que hacen simple lo complejo teniendo en cuenta cada necesidad. Comé+Plantas es un claro ejemplo de eso, en la aplicación trabajamos para definir una buena experiencia que integra la voz del usuario a la toma de decisiones. Para eso, trabajamos junto a Narda en el desarrollo de interfaces sencillas y amigables con textos cortos y simples que son atractivos y fáciles de comprender. Estamos muy contentos de haber participado en la co-creación de esta aplicación que tiene un fin tan claro y clave para el momento en el que vivimos. No solo creamos una herramienta que hace más simple e inteligente una rutina diaria, sino que además es un medio para ayudar a que las personas incorporen más vegetales en su vida", dijo Matías Lacave, CEO de Shifta.

Paso a paso

La aplicación está disponible manera gratuita en iOS y Android . Una vez descargada, los usuarios pueden ingresar cada día para ver un vegetal diferente de la temporada. Pueden explorar ese vegetal o descubrir otros.

Para descubrir otros, hay que apuntar con la cámara del celular al vegetal para que la inteligencia artificial de Microsoft lo reconozca o buscarlo por su nombre en el buscador. La idea es que las personas puedan ir a la verdulería para conocer nuevos y aprender a prepararlos.

Una vez elegido, se abrirá una ficha con datos del vegetal, al deslizar hacia la derecha aparecerá la información: familia botánica a la que pertenece, origen, variedades, en qué parte del país se cosecha, cuál es la mejor época del año para comerlo, tips para prepararlo y con qué queda bien acompañarlo.

Para quienes quieran saber más información pueden ingresar a la opción "Ver más", que incluyen más tips, curiosidades y datos de ese vegetal.

Cada uno de los tips incluye la posibilidad de guardarlos para consultarlos más tarde y también la opción para compartirlos en redes sociales. Se accede a ellos a través de la opción "Mis tips guardados" ubicada en la parte inferior derecha del menú principal.