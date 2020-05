Alimentación saludable: 7 productos que nunca debes cocinar en el microondas

No es inusual que utilicemos el microondas con asiduidad, por como nos facilita la vida, pero hay que tener cuidado en qué alimentos usarlo

El microondas se trata de uno de los electrodomésticos más usados de nuestro tiempo. No obstante, no todos los alimentos pueden cocinarse en su interior, ya que algunos pueden ser tóxicos o peligrosos. Hablamos de siete de ellos.

Saber lo que puedes cocinar en el micro y lo que no no siempre está tan claro. Mientras que en otras ocasiones te revelamos sorprendentes alimentos que puedes preparar gracias a este aparato de uso común en los hogares, ahondamos en el tiempo ideal para calentar cada comida o analizamos si este método propiciaba la pérdida de nutrientes, hoy toca hablar de aquellos ingredientes que no debes meter en el microondas.

Sucede que algunos alimentos generan problemas de toxicidad, seguridad alimentaria, pérdida de nutrientes y otros inconvenientes que propician que existan otros métodos de cocinado y preparación más óptimos.

Anota los siguientes alimentos que no deberías cocinar en el microondas.

Huevos duros

Descascarado o sin cáscara, cuando un huevo duro se cocina en un microondas, la humedad en el interior crea una acumulación extrema de vapor, como una olla a presión en miniatura, hasta el punto de que el huevo puede explotar, no solo mientras se caliente, sino en la mano, en el plato o en la boca. Si no puedes evitar cocinarlo de este modo, opta por cortarlo en trozos pequeños.

Carne procesada

Las carnes procesadas a menudo contienen productos químicos y conservantes que prolongan su vida útil. Según las investigaciones del Journal of Agricultural and Food Chemistry, al usar el microondas podríamos estar expuestos a cambios químicos como el colesterol oxidado. Otro estudio publicado en la revista Food Control sugiere que recalentar carnes procesadas con la radiación de microondas contribuye a la formación de productos de oxidación del colesterol (COP), que se han relacionado con el desarrollo de enfermedades coronarias.

Arroz

Aunque lo hayas preparado o calentado muchas veces en el microondas, la Food Standars Agency afirma que el arroz al microondas a veces puede provocar intoxicación alimentaria debido a la presencia común de una bacteria altamente resistente llamada Bacillus cereus. El calor mata esta bacteria, pero puede haber producido esporas tóxicas y sorprendentemente resistentes al calor, según los hallazgos del International Journal of Food Microbiology. Además, el ambiente húmedo es un caldo de cultivo ideal para las bacterias.

Varios estudios confirman que una vez que el arroz sale del microondas y se deja a temperatura ambiente, puede intoxicarte y provocar náuseas, vómitos o diarrea. Para evitar el arroz contaminado, caliéntalo hasta que hierva y luego mantenlo caliente (por encima de 140 grados F) para mantenerlo seguro.

Pollo

Cabe destacar que el calor del microondas no siempre mata las bacterias, porque estos aparatos calientan desde afuera hacia adentro. Como tal, ciertos alimentos recalentados propensos a bacterias tendrán un mayor riesgo de causar enfermedades cuando estas células bacterianas sobrevivan. Antes de comer pollo, debes cocinarlo bien para eliminar todas las bacterias presentes.

El microondas no es un buen elemento para cocinar el pollo porque no cocina totalmente o de forma uniforme la carne. En un estudio, de 30 participantes que recalentaron carne cruda, los 10 que usaron un microondas se enfermaron, mientras que los 20 que usaron una sartén estaban bien. Opta por otro método de cocción.

Verduras de hoja verde

Si deseas guardar su apio, col rizada o espinacas para comer más tarde como sobras, es mucho mejor recalentarlas en un horno convencional en lugar de un microondas. ¿La razón? Los nitratos naturales, sumamente beneficiosos para tu salud, pueden convertirse en nitrosaminas, que pueden ser cancerígenas, según muestran diversos estudios. Esto también se aplica a remolachas y rábanos, también ricos en nitrato.

Pimientos picantes

Cuando los pimientos picantes se vuelven a calentar en el microondas, la capsaicina , el químico responsable de brindar el sabor picante, se libera al aire, pudiendo quemar los ojos y la garganta. De hecho, un edificio de apartamentos en la localidad neoyorquina de Rochester tuvo que ser evacuado después de que un chile al microondas provocase que los residentes comenzaran a toser y a tener problemas para respirar.

Patatas