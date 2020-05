Todo lo que tenés que saber sobre CatchUP, la nueva app de Facebook para comunicarse durante la pandemia

El principal diferencial de CatchUp es que las llamadas que habilita son solo de audio, no de video, y avisa cuando los usuarios están disponibles.

El grupo interno de I + D de Facebook, NPE Team, lanzó una nueva aplicación llamada CatchUp, que facilita a amigos y familiares en los EE. UU. coordinar llamadas telefónicas o configurar llamadas grupales con hasta 8 personas.

El principal diferencial de CatchUp es que las llamadas que habilita son solo de audio, no de video, y avisa cuando los usuarios están disponibles. Además, la app no necesitará una cuenta de Facebook para usar el servicio: simplemente funciona con la lista de contactos de su teléfono.

CatchUp parece inspirarse en una plataforma similar llamada Houseparty, ya que los usuarios pueden designar cuándo están disponibles para hablar configurando su estado en la aplicación.

Incluso, el servicio muestra a los usuarios como "Listos para hablar" en la sección superior de su pantalla de inicio, con los usuarios sin conexión y otros contactos enumerados a continuación.

Su objetivo

Facebook explicó que la intención de la aplicación es abordar una de las razones clave por las que las personas ya no hacen llamadas telefónicas: no saben cuándo alguien tiene tiempo para hablar y no quieren interrumpirlas.

Mientras tanto, las llamadas que no se pueden responder van a mensajes de voz que los destinatarios no se molestan en verificar, lo que obliga a la comunicación a pasar por mensajes de texto o aplicaciones de chat.

Y mientras los chats de video están en aumento, una llamada telefónica a menudo es más conveniente ya que los usuarios no siempre están listos para video o están realizando múltiples tareas, por lo que no pueden sentarse frente a una pantalla.

Facebook, activa durante la pandemia

CatchUp aborda el problema de no saber si una llamada telefónica molestaría a alguien al permitirle ver quién está listo y puede hablar tan pronto como se inicia la aplicación.

Los usuarios también pueden crear y unirse a grupos de amigos, familiares y contactos mutuos, o pueden realizar llamadas 1 a 1 como alternativa al uso del teléfono.

Facebook explicó que la idea de la aplicación surgió antes del brote de COVID-19 y la posterior cuarentena, pero el equipo de NPE aceleró el desarrollo de la aplicación como resultado de la pandemia.

CatchUp se está probando actualmente en los EE. UU. Por un tiempo limitado en dispositivos iOS y Android. Por ahora, no se lanzará a otros mercados.