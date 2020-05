Las 10 lecciones del CEO de Airbnb en medio de la crisis que le hizo despedir al 25% de su personal

Las cartas de los CEO rara vez conmueven por estar llenas de palabras corporativas, sin embargo Brian Chesky cambió eso con su carta a los empleados

La economía mundial está teniendo un paro cardíaco repentino y, a pesar de los seguidores de Brian Chesky en las redes sociales y el estatus de celebridad entre la comunidad de startups, él también se ha visto obligado a actuar. Su compañía eliminará a 1900 de sus 7500 empleados.

No hay una manera fácil para que un CEO haga eso. Muchos CEO antes de Brian tuvieron que hacer exactamente lo mismo y en su mayoría lo hicieron de una manera despiadada con una disculpa genuina. Pero Chesky dio esperanza con su carta.

Tomó un enfoque diferente del que todos pueden aprender y enseñó a hacer negocios con personas nuevamente en este momento increíblemente difícil de la historia humana.

Se aseguró de que las personas no se culpen a sí mismas

Estas decisiones no son un reflejo del trabajo de las personas en estos equipos, y no significa que todos en estos equipos se irán. Brian evitó que esta situación se desarrollara para sus empleados asegurándose de que supieran que no era su culpa, ni su rendimiento, ni sus habilidades las que estaban siendo cuestionadas. Esto puede parecer algo pequeño, pero años más tarde, estos empleados despedidos de Airbnb se darán cuenta de la cantidad de obsequios que Brian les ha dado.

Reflexionar sobre la misión de la compañía

La misión de Airbnb se centra en pertenecer. Hacer que las personas sean redundantes hackeando esa misión con una motosierra. Brian decidió declarar lo obvio y abordar su declaración de frente.

Se supone que cada decisión que toma una empresa refleja su declaración de misión y visión. Durante una recesión, la declaración de misión a menudo se olvida y se reemplaza con gráficos de ingresos que disminuyen y la cantidad de empleados que necesitan ser despedidos.

Es fácil olvidar que las personas que son despedidas son humanos.

Airbnb es una de las empresas que más sufre la cuarentena

Revelar el proceso de toma de decisiones

A menudo, los CEO comunican las pérdidas de empleo sin mencionar cómo se tomó la decisión. Esto hace que el personal que se queda y las personas que se van se confundan. Cuando surge la confusión sobre la pérdida de empleos, se hacen suposiciones.

Estas suposiciones se convierten en una cultura tóxica que destruye mucho de lo que una empresa ha construido. Esa cultura tóxica se ve así: cada hombre y mujer por sí mismos.

El CEO de Airbnb reveló su proceso de toma de decisiones porque entiende que la transparencia genera confianza y lealtad en tiempos de incertidumbre. Y esas dos cosas son cómo reconstruir un negocio después de que una recesión ha puesto de rodillas a su empresa.

No intentar ser la persona más inteligente en la habitación

Ni siquiera las personas más inteligentes de la sala saben lo que va a pasar.

Chesky dijo que "no sabemos exactamente cuándo regresarán los viajes." y "cuando los viajes regresen, se verán diferente." Al hablar sobre el futuro incierto, Brian muestra que nadie lo sabe y, por lo tanto, todos son tan inteligentes como el otro. En lugar de parecer un líder senior que tiene todas las respuestas, parece un empleado que sabe tanto como la siguiente persona.

Capturar los sentimientos de clientes y empleados con sus palabras

Brian trató de plantarse dentro de las cabezas de sus empleados para comprender lo que podrían estar pensando y sintiendo. Dijo sobre los clientes "Pero la gente también anhelará algo que parezca a lo que se les ha quitado: la conexión humana".

Luego, captó cómo se sentirían los empleados al dejar que sus compañeros de trabajo sigan esta línea: "El resultado es que tendremos que separarnos de los compañeros de equipo que amamos y valoramos".

Tener un conjunto claro de principios rectores

Tomar la decisión de despedir a buenas personas que tienen alquiler y facturas que pagar no es fácil. Podés convertirte en malvado en el proceso si no tenés principios que te guíen. Brian usó estos principios al despedir al 25% de su fuerza laboral:

-"Hacer todo lo que podamos por los afectados".

-"Ser inquebrantables en nuestro compromiso con la diversidad".

-"Optimizar la comunicación 1: 1 para los afectados".

-"Esperar para comunicar cualquier decisión hasta obtener todos los detalles: la transparencia de solo información parcial puede empeorar las cosas".

El lado humano de lidiar con una recesión se encuentra en los principios con los que te obsesionás en el proceso. Al saber lo que representaba, tenía una vara para usar en cada decisión que debía tomarse.

"Otras compañías tendrán la suerte de tenerlas"

Esta línea asume que las personas que están siendo despedidas son talentosas, y espera que otras compañías (incluso sus competidores) las contraten.

Los acuerdos de no competencia realmente pueden engañar a los líderes en una recesión. El mejor talento, que se vuelve redundante, puede ir a un competidor y las personas que quedan pueden odiarlo por ello e incluso usarlo contra ellos.

Brian decide abandonar esta mentalidad de escasez y le da la bienvenida a sus competidores para tomar el talento que debe dejar ir. Espera que otras compañías se beneficien de la pérdida de Airbnb. Esto es hermoso en todos los niveles. Trasciende los negocios.

Nada sería igual para Airbnb cuando termine la pandemia

Hacer que los accionistas despedidos sigan invertidos

La gente despedida, independientemente de cuánto tiempo hayan estado en la empresa, seguirán accionistas. Los empleados que son despedidos deben seguir siendo dueños del negocio que ayudaron a construir. Es un reflejo de su arduo trabajo y un recordatorio de por vida de lo que formaron parte.

Dar equity a los empleados despedidos les ayuda a tener un interés personal en el futuro de la empresa y deja la puerta abierta si quieren regresar algún día.

Ayudar a los empleadores potenciales a ver el gran trabajo de su gente

Este es un regalo inusual que Airbnb hizo a su gente. "Lanzaremos un sitio web público para ayudar a los compañeros de equipo que salen a buscar nuevos trabajos. Los empleados que salen pueden optar por tener perfiles, resúmenes y muestras de trabajo accesibles para empleadores potenciales".

Al permitir que el público y los futuros empleadores accedan a la información de la compañía, ha facilitado que el personal que se va a ir a las entrevistas tenga éxito y tenga pruebas claras para respaldarse. Facilitar que el personal despedido obtenga su próximo trabajo siempre es lo correcto. Y hacer lo correcto siempre es lo correcto.

Pivote sus recursos de reclutamiento para el bien común

Esta mano de ayuda va aún más lejos: es como si Brian intentara superar su propia compasión. Para el resto de 2020, una porción significativa de reclutamiento de Airbnb se convertirá en un equipo de colocación de ex compañeros.

Los reclutadores que se quedan con Airbnb brindarán apoyo a los empleados que salen para ayudarlos a encontrar su próximo trabajo. Esta buena acción será recordada en las próximas décadas y hará de Airbnb un empleador de elección a largo plazo.

Las empresas que realmente se preocupan por sus empleados y lo demuestran a través de sus acciones tienen una ventaja competitiva enorme, invisible.