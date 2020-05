Inversiones: Bitcoin le gana terreno al oro, refuerza su posicionamiento como el activo del futuro

Según expertos y algunos estudios, la inversión en Bitcoin le está compitiendo fuerte a la del oro, ¿qué activo es más capaz en estos tiempos?

¿El oro se tambalea como un refugio seguro? Una publicación de blog de Coinbase del 1 de mayo sugirió que varios meses después de la pandemia de COVID-19, la eficiencia del mercado del oro frente a Bitcoin (BTC) podría estar disminuyendo. "Bitcoin y el oro son fundamentalmente similares como unidades de valor escasas y accesibles a nivel mundial", señaló el informe, pero los recientes "desafíos" en el mercado del oro "revelan la clara ventaja de Bitcoin sobre el oro".

El evento que provocó esta observación fue una restricción de la oferta del mercado. Como relató Coinbase: "Según el LA Times el 24 de marzo, 'el mercado del oro en Nueva York se enfrenta a una contracción histórica a medida que la pandemia global ahoga las rutas comerciales físicas al mismo tiempo que los inversores acumulan el metal como refugio seguro'. Se decía que los inversores y los banqueros se enfrentaban a una grave escasez de lingotes de oro y monedas.

¿Una grieta en la armadura de oro?

¿Está perdiendo el control la reserva de valor más popular del mundo? Y si es así, ¿los inversores y los defensores del oro pululan ante BTC como la nueva cobertura en tiempos de crisis? Sobre el problema de la escasez de suministros, algunos dudaron. Campbell Harvey, profesor de negocios internacionales de J. Paul Sticht en la Universidad de Duke dijo: "No estoy preocupado por la llamada contracción bajista. Ciertamente no lo ves en los datos, y la gente ha estado hablando de esto durante más de un mes".

Kevin Dowd, profesor de finanzas y economía en la Universidad de Durham en el Reino Unido, comentó: "Me imagino que estos problemas de entrega física se solucionarán pronto. Compramos algo de oro recientemente, y hubo un retraso en la entrega, pero solo tres semanas. No veo mucha conexión entre tales demoras y Bitcoin".

El informe de Coinbase también sugirió que la pandemia de coronavirus ha tenido un impacto mínimo en la minería de Bitcoin: "El ecosistema minero global de Bitcoin parece resistente", en contraste con la producción de oro, donde "las refinerías de oro, los mineros y las cadenas de suministro han sido afectadas". A favor de BTC: "Bitcoin no se basa en cadenas de suministro físicas frágiles y es verdaderamente accesible a nivel mundial". Dowd, un escéptico de BTC, tampoco fue persuadido por esta afirmación, diciendo: "Estoy bastante seguro de que [BTC] se encontrará con problemas de minería en el futuro, ya que la cantidad de Bitcoin minado se acerca a su límite. ¿Qué pasará cuando la minería se agote? ¿Realmente creemos que el precio se volverá estratosférico para compensar a los mineros, o crees que eventualmente serán expulsados?

El informe de Coinbase enfatizó la escasez relativa de BTC, particularmente a la luz del próximo halving, y señaló que "la tasa de suministro nuevo de Bitcoin es ~ 3.6% por año y pronto caerá a ~ 1.7% el 12 de mayo, situándose a la par con la escasez histórica del oro". También hizo referencia a las ventajas con respecto a los tiempos de transacción y las tarifas. En septiembre de 2019, se envió una transacción BTC valorada en más de u$s 1 mil millones por una tarifa de solo alrededor de u$s 700, por ejemplo. El precio para enviar una cantidad comparable de oro habría sido exorbitante.

El informe concluyó que cuando se compara depositando, transportando o retirando capacidades contra el oro, "Bitcoin tiene una ventaja tecnológica. Y si las condiciones actuales del mercado continúan, Bitcoin aún puede distinguirse aún más".

Las monedas digitales se perfilan como las mejores inversiones a un futuro cercano

El oro todavía gobierna

Sin embargo, la gran pregunta es si BTC alguna vez reemplazará al oro como una reserva de valor, y aquí, la continua volatilidad de Bitcoin sigue siendo un obstáculo clave. John Griffin, quien ocupa la cátedra centenaria de finanzas de James A. Elkins en la Universidad de Texas, dijo que: "Las cadenas de suministro de oro que se ven afectadas pueden dificultar las transacciones en oro, pero no deberían perjudicarlo mucho como una reserva de valor". Agregó que, en la crisis actual, "BTC cayó cuando el mercado cayó y se recuperó principalmente a medida que el mercado se recuperó. Entonces, cuando contaba con tener una cobertura, era una pobre".

Harvey de Duke estuvo de acuerdo, diciendo que la volatilidad del oro es de aproximadamente 15% anual, que es casi lo mismo que el mercado de valores, mientras tanto, "la volatilidad de la criptomoneda es enorme. Es cuatro o cinco veces la volatilidad del oro. Esto no es algo que yo llamaría un activo de refugio seguro".

Sin embargo, BTC disfruta de ciertas ventajas ya que es teletransportable, lo que lo hace útil en el arbitraje, por ejemplo, como lo reconoció Harvey. Un trader que busca explotar las diferencias de precio del oro entre Nueva York y Europa, por ejemplo, podría verse tentado a enviar algo de oro físico de Europa para su venta a los Estados Unidos, pero eso probablemente tomaría un tiempo, y en ese intervalo, la diferencia de precio podría desaparecer. Las monedas digitales no tienen ese problema. "No hay envío físico. El arbitraje es mucho más sencillo para algo que es un activo digital puro, eso es una clara ventaja", dijo Harvey.

¿Oro en forma de moneda digital?

Sin embargo, si para BTC no le es posible que convertirse en una reserva de valor útil en el futuro cercano, eso no significa necesariamente que las criptomonedas no tengan un papel que desempeñar como cobertura en futuras crisis. El año pasado, las monedas estables respaldadas por oro han surgido en el mercado, llamando la atención de Harvey. Además, comentó: "Tú delegas a otra persona el almacenamiento del metal precioso y luego obtienes una moneda que está garantizada y que puedes realizar transacciones a un costo muy bajo, de forma rápida y segura".

Según un reciente informe de investigación de Blockchain.com, el mercado de las monedas estables vinculadas al oro se ha multiplicado por 16 en los últimos 12 meses, de u$s 10 millones a más de u$s 160 millones.

"Las innovaciones en la tecnología blockchain están cambiando silenciosamente el paradigma de la propiedad física del oro", dijo Matthew Alexander, analista de cumplimiento de Tether (USDT), y agregó que las monedas estables respaldadas con oro pueden cumplir el propósito económico de la propiedad física del oro. mientras supera muchos de los desafíos tradicionalmente asociados, por ejemplo, "las reservas de oro deben estar físicamente protegidas contra el robo", no es un problema con los tokens con respaldo de oro.

Tres monedas estables actualmente dominan el mercado: Tether Gold (XAUT), u$s 87 millones en valor de mercado; PAX Gold (PAXG), u$s 44 millones en capitalización de mercado; y el token DGLD, con u$s 25 millones, lo que representa el 94% del mercado de tokens de oro por valor, según el informe Blockchain.com. DGLD fue lanzado en octubre por un consorcio que incluía CoinShares y MKS, así como Blockchain.com. Sin embargo, las nuevas monedas estables de oro son muy parecidas a los fondos cotizados en bolsa, o ETF, dijo Harvey, y agregó: "La moneda estable de oro debe tener una bóveda para la moneda, y debe tener una auditoría, seguridad y cosas así, pero la ventaja de la moneda estable de oro es que puedes usarla para transacciones instantáneas. Es mucho más estable que Bitcoin o Ethereum, y veo esto como un área de crecimiento".

No todos están convencidos, ya que Mati Greenspan, el fundador de Quantum Economics, se preguntó: "¿Por qué alguien preferiría tener una moneda estable vinculada al oro en lugar de oro físico?" ¿Quizás por seguridad o porque es teletransportable? "Puede haber una ligera ventaja en tener oro en tokens en lugar de tener oro en papel en una cuenta de corretaje, pero eso realmente depende del nivel de confianza que tenga con el emisor de cada uno", respondió Greenspan. "El oro físico triunfa sobre ambos por mucho. Si se corta la energía [eléctrica], ni los tokens ni el oro de corretaje te harán ningún bien".

Griffin de la Universidad de Texas ve potencial en tokens respaldados por oro. "Una moneda estable que se audita y está totalmente respaldada por dólares u oro podría ser una buena reserva de valor", dijo, y agregó: "Pero los traders ya tienen ETF de oro que son bastante líquidos, por lo que no está claro que una criptomoneda estable sea tan preferible, a menos que se adopte ampliamente, se audite por completo y tenga costos de transacción más bajos".

Los ETF de oro no desaparecerán pronto, dijo Garrick Hileman, jefe de investigación de Blockchain.com, y ofrecen algunas ventajas sobre los tokens respaldados por oro, como una mayor liquidez y una base con los reguladores. Mientras tanto, "los ETF de oro no se pueden usar fácilmente para las transacciones globales cotidianas como moneda, negociarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ni operar como monedas digitales programables", por ejemplo, integrarse en plataformas inteligentes de préstamos o créditos.

La competencia por posicionarse como mejor inversión moviliza los mercados

¿Una nueva dialéctica?

En general, ¿ha habido algún cambio en el equilibrio de poder entre Bitcoin y oro, o incluso monedas estables y oro, como resultado de la actual crisis mundial? Harvey opinó sobre el asunto: "En el mundo de las finanzas descentralizadas, veo que las monedas estables son una amenaza real para los fondos mutuos y los ETF. Y los ETF respaldados por oro podrían verse afectados por monedas estables respaldadas por oro".

Hileman, por su parte, sugirió que el debate debería ser reformulado. En lugar de Bitcoin vs. oro, pronto podría convertirse en Bitcoin vs. tokens respaldados por oro, es decir, una competencia dentro del mundo de las monedas digitales. Él compartió: "El aumento de los tokens respaldados por oro presenta una competencia intrigante de activos duros para Bitcoin. [...] A diferencia de Bitcoin, el oro es un activo mucho más maduro y líquido. El oro tiene mayor claridad regulatoria y es ampliamente propiedad de los bancos centrales. El hecho de que el oro ahora se pueda poseer en forma de criptomoneda lo hace [es decir, al oro] mucho más competitivo con Bitcoin".

Puede surgir un nuevo tipo de dialéctica, en este punto de vista, donde el oro (tesis), da lugar a su reacción, Bitcoin (antítesis), y donde la tensión entre los dos se resuelve mediante monedas estables (síntesis). Sin embargo, el mercado de tokens con respaldo de oro sigue siendo minúsculo en comparación con Bitcoin, y mucho menos con el oro. "La respuesta segura", dijo Dowd, "es que es demasiado pronto para decirlo". Todo esto es realmente solo una lectura de hojas de té. "A largo plazo, soy un alcistas del oro y un bajista en BTC. Corto plazo: ¿Quién sabe?", indicó Cointelegraph.