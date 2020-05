Salesforce lanza app para chequear la salud de los empleados y gestionar la vuelta a las oficinas

El kit de herramientas incluye soluciones que permitirán a las compañías volver a las oficinas de manera gradual y estableciendo turnos

Salesforce, el gigante estadounidense de software como servicio, ha lanzado en todo el mundo un paquete de soluciones tecnológicas para ayudar a las empresas en este periodo de desescalada, donde aún existe la amenaza del Covid-19.

El kit de herramientas se denomina Work.com e incluye soluciones que permitirán a las compañías volver a las oficinas de manera gradual y estableciendo turnos; tomar decisiones en tiempo real si se producen contagios entre sus trabajadores, o gestionar emergencias.

"Todas las organizaciones del mundo van a necesitar dotarse de tecnología en esta nueva fase para poder volver al trabajo de forma segura", explicó el director general de Salesforce España, Enrique Polo.

El directivo señaló que, a medida que se ha logrado contener el virus, las empresas están entrando en una nueva fase, donde lo que se persigue es reiniciar la actividad y recuperarse de esta crisis, situando en primer lugar la salud de los empleados".

Polo recordó al diario El País que su compañía ya lanzó semanas atrás y bajo el nombre de Salesforce Care una serie de herramientas gratuitas (durante plazos de 3 o seis meses, según el caso) para apoyar a las organizaciones en la respuesta inicial frente al coronavirus. Work.com, por contra, ya es un producto comercial.

"Lo lanzamos tras ver que muchas empresas tienen la necesidad de conocer en tiempo real el estado de sus empleados, después de que todos o parte de ellos hayan estado teletrabajando. Y tras observar, por ejemplo, que muchas compañías debían hacer frente a una nueva realidad, donde ciertos canales en su relación con los clientes, como las tiendas, desaparecían, mientras crecían otros, como los digitales".

Work.com, explicó Polo, es un conjunto de aplicaciones, desarrolladas sobre la plataforma de Salesforce. Hay una herramienta para recopilar y rastrear la salud de los empleados y otra para organizar el regreso de los trabajadores a la oficina mediante gestión de turnos y poder rebajar la densidad de las oficinas. También incluye soluciones para la gestión de emergencias y la coordinación de subvenciones y de voluntariado, y un módulo de formación y gamificación para que los empleados aprendan de manera sencilla las nuevas formas de trabajo.

Mapas de contactos

El ejecutivo aseguró que algo clave para las organizaciones en su vuelta a la "nueva normalidad" será poder detectar si un empleado se acaba de contagiar en la oficina y mapear directamente a los empleados que han estado en contacto con el para poder tomar decisiones en tiempo real sobre si los confina en sus casas durante 14 días.

"Work.com lo permitirá hacer, y todo ello apoyándose en información analítica", resalta. "Lo que está por ver es cómo adaptamos a España esa herramienta de trazabilidad del empleado".

La nueva oferta de Salesforce, que incluye un centro de mando desde donde los responsables de las compañías podrán tener una visión 360 de la vuelta de los empleados y visitantes en todas sus localizaciones, también cuenta con herramientas para difundir comunicados importantes a gran escala, o aplicaciones para mantener controlados los datos locales y las normativas en vigor en las distintas ciudades.

Polo subrayó que Work.com se integra con los sistemas de recursos humanos de las compañías o de los organismos públicos, a los que igualmente va dirigida la nueva oferta de Salesforce.

Aunque la compañía está especializada en software para gestionar la relación con los clientes, "ahora con esta nueva propuesta estamos ayudando a gestionar la relación con el empleado", dijo el ejecutivo. "Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes en un escenario inexplorado, donde parece claro que va a haber mucha prueba y error. Y este paquete de soluciones les va a permitir cambiar estrategias en cuestión de horas".

Polo dijo estar convencido de que "las crisis no favorecen nunca a nadie, pero esta del Covid-19 ha validado el teletrabajo, en particular, y el modelo digital, en general. Durante estas últimas semanas he hablado con muchas empresas que han tenido que cerrar sus oficinas, sus tiendas, y el sentimiento es bastante común: me dicen que se han dado cuenta que necesitan un modelo híbrido, donde la parte digital tendrá más peso. Digitalizarte en este nuevo escenario es vacunarte ante la crisis".