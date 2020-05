Audi frena el "nivel 3" de asistencia en el A8: cómo afecta esto a su conducción autónoma

Este sistema no será incluído en los próximos vehículos del gigante automotriz debido a las dificultades que impone el marco legal requerido

Audi planeaba incorporar el Nivel 3 (de un total de 5) de asistencia a la conducción en su modelo más lujoso, el A8. Sin embargo, la marca alemana informó que no lo harán en gran parte porque la regulación sobre este tipo de tecnología no está definida todavía.

Según informaron medios especializados el Nivel 3 de asistencia a la conducción que permite que el conductor no tenga que prestar atención al camino todavía no es legal. Esto es porque el vehículo no solo es capaz de tomar decisiones, sino también de determinar cuando no puede hacerlo. En ese caso, alertar al conductor.

"No veremos el Traffic Jam Pilot (como Audi denomina a esta tecnología) en la carretera con su funcionalidad de Nivel 3", confirmó el jefe de desarrollo técnico de Audi, Hans Joachim Rothenpieler. Los sistemas que actualmente funcionan en el mercado son Nivel 2, en una escala en la cual el Nivel 5 es la autonomía total del vehículo, incluso sin necesidad de volante.

El caso de Audi pone en el centro de la escena una problemática fundamental en el camino de los vehículos autónomos, que es el de las normativas que los países o regiones deben definir para que el cambio de paradigma sea posible, informó TN.

Niveles de conducción

En la actualidad, existen seis niveles de conducción establecidos por el estándar SAE J3016, pero sólo cuatro hoy son ofrecidos por los fabricantes y requieren que haya un conductor humano. Los niveles más altos establecen quitan esta condición (desde el nivel 4) y hasta la ausencia de volante y pedales (nivel 5).

Nivel 0: No hay automatización de la conducción

- Las tareas de conducción dinámica son realizadas completamente por el conductor (o sea, por el humano, como siempre).

Nivel 1: Asistencia al conductor

- El vehículo cuenta con algún sistema de automatización de la conducción, ya sea para el control del movimiento longitudinal, ya sea para el control del movimiento lateral, pero no ambas cosas a la vez.

- El conductor (humano) sigue realizando el resto de tareas de la conducción.

- El sistema no cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa, y esta tarea recae en el conductor (por ejemplo puede reconocer vehículos, pero no un animal que cruza la ruta).

- El funcionamiento del sistema está limitado a ciertas condiciones.

- El conductor sigue siendo conductor y debe estar atento a todo lo que sucede.

Nivel 2: automatización parcial de la conducción

- El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción tanto para el control del movimiento longitudinal, como para el control del movimiento lateral, ambos a la vez.

- El conductor (humano) ya no tiene que realizar tareas relativas al movimiento.

- El sistema no cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa, y de nuevo esta tarea recae en el conductor.

- El funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas condiciones.

- El conductor sigue siendo conductor y debe estar atento a todo lo que sucede.

Nivel 3: automatización condicionada de la conducción

- El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción tanto para el control del movimiento longitudinal, como para el control del movimiento lateral, ambos a la vez.

- El sistema cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa.

- En este nivel se habla de usuario preparado para intervenir si el sistema lo solicita o se produce un fallo o pérdida de las condiciones de funcionamiento, pasando a ser en ese momento conductor.

- El funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas condiciones.

- El conductor a veces lo es y a veces no.