Esta es la manera en que 8 multimillonarios han reaccionando a la pandemia de coronavirus

Bill Gates busca una vacuna, Elon Musk fabrica respiradores, Jack Ma se están centrando en la filantropía y Jeff Bezos se ha ofrecido a contratar más gente

Los multimillonarios pueden tener un mayor acceso a las pruebas de la COVID-19 que el resto de ciudadanos, pero su forma de mantener el distanciamiento social no es tan diferente de la nuestra.

Las autoridades están pidiendo a la población que se queden en sus hogares porque esta enfermedad respiratoria causada por el virus ya ha matado a más de 165.000 personas en todo el mundo. Más de 2,4 millones han sido diagnosticadas de la enfermedad que causa esta enfermedad, que se cree que pasó de animales a personas en un mercado en Wuhan (China).

Sigue leyendo para ver cómo algunas de las personas más ricas del mundo están lidiando con el brote de COVID-19, personal y profesionalmente.

- El CEO de Tesla, Elon Musk, contó que todavía iba a la oficina, pero les dijo a sus empleados que no tenían que hacerlo

"Personalmente seguiré yendo al trabajo, yo soy así", escribió Musk en un correo electrónico enviado a los empleados de Tesla con fecha del 16 de marzo. "No hay ningún problema si quieres quedarte en casa por cualquier motivo".

Musk también opinó en ese correo que cree que la gente está reaccionando exageradamente a la pandemia. "Mi opinión sincera sigue siendo que el daño del pánico del coronavirus excede con creces el del virus en sí", escribió. "Si hay una redirección masiva de los recursos médicos desproporcionada respecto al peligro, el resultado será menos atención disponible para aquellos con necesidades médicas críticas, lo que no sirve al bien común".

No está claro si Musk continúa entrando en la oficina, ya que la orden de confinamiento de California entró en vigor el 19 de marzo.

A pesar de minimizar la amenaza al principio de la pandemia, Musk se comprometió fabricar respiradores debido a la escasez en el mercado. El 23 de marzo, el gobernador Gavin Newsom anunció que habían llegado 1.000 unidades a California, por cortesía de Musk, quien tuiteó que había los había comprado en China. No obstante, el 16 de abril, arremetió contra un artículo de la CNN, que aseguraba que estos respiradores no habían llegado a los hospitales, calificando la historia como falsa y tuiteando una "lista parcial" con los que sí los habían recibido.

Te puede interesar Cómo usar Google Meet para realizar videollamadas

- Bill y Melinda Gates ya tenían reservas de comida en su sótano

"Hace varios años, hablamos sobre qué pasaría si no hubiera agua limpia. ¿Y si no hubiera suficiente comida? ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué podríamos hacer como familia? Como nos habíamos preparado para estos posibles escenarios, teníamos algo de comida en el sótano por si acaso", dijo Melinda Gates.

Bill Gates dejó la dirección de Microsoft y Berkshire Hathaway para centrarse en la filantropía después de referirse al coronavirus como un "patógeno único en un siglo".

"Tomé la decisión de renunciar a las dos juntas en las que presto servicios, Microsoft y Berkshire Hathaway, para dedicar más tiempo a las prioridades filantrópicas, incluida la salud y el desarrollo global, la educación y mi creciente compromiso para abordar el cambio climático", publicó en LinkedIn el 13 de marzo. "El liderazgo en las compañías de Berkshire y Microsoft nunca ha sido más fuerte, por lo que es el momento adecuado para dar este paso".

Gates advirtió previamente que el mundo no estaba preparado para una pandemia. "Veo la amenaza de pandemias mortales a la altura de la guerra nuclear y el cambio climático", escribió en un ensayo en 2017. "La innovación, la cooperación y la planificación cuidadosa pueden mitigar drásticamente los riesgos presentados por cada una de estas amenazas".

Mientras tanto su mujer, Melinda Gates, trabaja desde casa y disfruta del aire libre.

"Por mi parte, cuando mis reuniones me lo permitan, me he propuesto salir (¡sin dejar de cumplir las reglas de distanciamiento social!) Para disfrutar de la belleza natural del noroeste del Pacífico", escribió en Instagram el 18 de marzo.

Los Gates también se comprometieron a donar u$s 100 millones (unos 92 millones de euros) a través de su fundación para apoyar los esfuerzos de tratamiento en todo el mundo, construir infraestructura para tratar pacientes en África y el sur de Asia, y financiar el desarrollo de una vacuna contra el virus.

- Jeff Bezos ha estado hablando con la Casa Blanca y también quiere contratar a trabajadores despedidos del sector hostelero en Amazon

Amazon se encuentra en proceso de contratar a 100.000 nuevos empleados para ayudar a satisfacer la creciente demanda, comentó Bezos en una carta a los empleados de la organización publicada en su cuenta de Instagram en marzo. También dijo que la empresa ha aumentado los sueldos de sus empleados por hora, incluidas las nuevas contrataciones.

La fortuna personal del directivo también se ha disparado a medida que los estadounidenses se confinan para frenar la propagación del virus y recurren cada vez más al ecommerce para las necesidades diarias. Concretamente, su patrimonio ha aumentado en 22 mil millones solo en 2020.

Sin embargo, la crisis no ha sido totalmente positiva para Amazon. Se han reportado 74 casos de COVID-19 entre los trabajadores en sus almacenes, y que un trabajador murió.

"Mi propio tiempo ahora está totalmente centrado en el COVID-19 y en cómo Amazon puede desempeñar mejor su papel", escribió Bezos. "Quiero que sepáis que Amazon continuará haciendo su parte, y no dejaremos de buscar nuevas oportunidades para ayudar".

- Warren Buffett bromeó en Yahoo Finance diciendo que está bebiendo Coca-Cola para protegerse del coronavirus

"Estoy bebiendo más de Coca-Cola, y eso parece haber evitado todo lo demás", dijo Buffett durante una aparición en Yahoo Finance el 15 de marzo.

Sin embargo, esta bebida no parece haber protegido la cartera de inversiones de Berkshire Hathaway. La compañía perdió unos 65 mil millones de euros en sus 10 mayores inversiones de capital solo en marzo debido a las turbulencias de los mercados causada por el coronavirus, según Markets Insider.

Te puede interesar De juntar chatarra a multimillonario por la pandemia: el gran consejo de un visionario que ya acumula u$s7.400 M

- El fundador de Alibaba, Jack Ma, está enviando millones de tests y mascarillas a las áreas afectadas, incluido Estados Unidos y África, y abrió una cuenta de Twitter para publicar al respecto

Ma se comprometió a donar 500.000 pruebas de coronavirus y 1 millón de mascarillas a Estados Unidos el 12 de marzo, a medida que aumentaba la escasez. Cuando el primer envío de suministros salió de China varios días después, escribió un tuit para compartir la noticia.

Desde entonces, ha gestionado tres envíos similares a países de África, según tuiteó él mismo el pasado lunes.

- James Dyson diseñó un nuevo respirador que podría producirse en serie en el Reino Unido

"Este respirador se puede fabricar de forma rápida, eficiente y a gran escala", escribió Dyson, en un comunicado.

Ha sido diseñado para cumplir con una orden de emergencia para 10.000 respiradores del gobierno del Reino Unido, informó CNN. La compañía homónima de Dyson también se ha comprometido a producir 5.000 más para donar a otros países afectados.

- Leon Black está entregando al menos 300.000 paquetes de material a sanitarios que luchan contra el coronavirus en la ciudad de Nueva York

Su donación podría financiar entre 300.000 y 500.000 paquetes de material como desinfectante para manos para los sanitarios de los hospitales en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

El primer lote se entregó el 16 de abril, indicó Business Insider.