La Organización Mundial de la Salud lanza su propia app sobre el COVID-19, para iOS y Android

Aunque ya hay varias páginas y aplicaciones que informan sobre la pandemia, con data de la OMS, esta última ha decidido lanzar la suya propia

Desde que estalló la crisis del COVID-19 o coronavirus, muchos son los países que han puesto en marcha diferentes soluciones tecnológicas para contener su expansión. En Hong Kong, por ejemplo, disponen de una pulsera que rastrea la ubicación para controlar si se cumple la cuarentena y en varias regiones de China han utilizado robots autónomos y drones para labores de desinfección y monitorización.

Otra de las alternativas más comunes es usar una app móvil: lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Singapur y en España, donde Sanidad ha creado una plataforma sobre la que las diferentes Comunidades Autónomas, como Madrid, han lanzado su propia app para hacer diagnósticos. Ahora, es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que está preparando una aplicación oficial de iOS y Android para mantenernos informados durante la pandemia. Según adelanta 9to5Google, se llamará 'OMS MyHealth' y podría estar disponible en pocos días.

Para combatir la desinformación

La Organización Mundial de la Salud se está preparando, como decimos, para lanzar una aplicación oficial de Android, iOS y web con noticias, consejos y alertas sobre el COVID-19. Su objetivo es, en definitiva, combatir la desinformación con datos reales y advertencias veraces. Detrás de esta app, hay un equipo formado por antiguos empleados de Google y Microsoft, así como asesores y embajadores de la OMS, junto con otros expertos de la industria.

Según la hoja de ruta de desarrollo de la app, está previsto que la primera versión de la aplicación 'OMS MyHealth' se lance tanto en Android como en iOS el lunes 30 de marzo, en inglés y otro idioma adicional. Sin embargo, como la aplicación de la OMS se está construyendo en código abierto, en 9to5Google ya han podido ejecutar una versión temprana de ella.

Próximamente, tal y como se explica en el documento de diseño de la aplicación, la idea es que la aplicación 'OMS MyHealth' ofrezca notificaciones de alerta específicas para una ubicación y varias herramientas de "auto-triaje" que podrían ayudar al usuario a diagnosticar si sus síntomas coinciden con los de COVID-19.

También se contempla la posibilidad de incluir un mapa interactivo y de ofrecer una opción para que aquellos que hayan sido directamente afectados por COVID-19 puedan compartir con la OMS su historial de ubicaciones de Android o iPhone a fin de realizar un "rastreo de contagios" para comprender mejor la propagación del virus. Así figura en el documento: "Al aprovechar tecnología existente como Google Maps, los usuarios pueden indicar si han sido diagnosticados o han entrado en contacto con pacientes con COVID-19. Además, la app solicita permiso para rastrear datos de ubicación histórica en el dispositivo".

Esta característica, no obstante, podría no llegar finalmente debido a las preocupaciones relacionadas con la privacidad por compartir el historial de ubicaciones. Lo que sí es probable es que la aplicación acabe traduciéndose a los seis idiomas de la OMS; la idea, como se explica en el documento, es que la aplicación "esté disponible a nivel mundial, con información adaptada a la ubicación, cultura e idioma de cada usuario", siendo sensible a las necesidades nacionales y respetando la privacidad, indicó Xataka.