Las siete recomendaciones del Enacom para el "uso responsable" de internet durante la cuarentena

El Ente Nacional de Comunicaciones dio estas recomendaciones para llevar a cabo durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige

El organismo remarcó que Internet es "una herramienta esencial" que permite a los ciudadanos "trabajar, estudiar y mantenerse conectados e informados". Y difundió una lista con siete recomendaciones de buenas prácticas para el uso de la red durante la cuarentena obligatoria:

1) Utilizar líneas fijas para llamada de voz.

2) Utilizar SMS en vez de WhatsApp para mensajería instantánea.

3) Evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y de ser necesario minimizar la calidad de transmisión.

4) Evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad .

5) Ser precisos en los mensajes para evitar idas y vueltas innecesarias.

6) Utilizar racionalmente plataformas en línea que implican gran consumo en la red.

7) No viralizar cadenas o informaciones no verificadas.

Además, el organismo pidió "sólo seguir las recomendaciones brindadas por organismos oficiales del gobierno nacional, provincial o municipal".

El comunicado lleva la firma del presidente de Enacom, Claudio Ambrosini .

Consejos

Por otra parte, el Enacom difundió un instructivo para el uso responsable de Internet durante la cuarentena. Sugirió priorizar "las herramientas de trabajo y los portales educativos". "Reservá los videos en streaming, videojuegos y descargas para los momentos de menos tráfico", indicó.

A su vez, el organismo recomendó "evitar el envío de archivos pesados para que no se sature la red" y, en su lugar, comprimirlos o enviar links.

Además, llamó a "evitar descargas innecesarias y el envío de correos masivos", como así también desconectar los dispositivos cuando están en desuso. Y sugirió coordinar "los tiempos de uso de internet con los miembros" del hogar y priorizar el acceso a internet "para el trabajo y la educación virtual", indicó La Nación.

"Optimizá tu uso de internet usando las aplicaciones educativas, de acceso a información, de interés público y herramientas de teletrabajo", resaltó el Enacom.