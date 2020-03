Cuál es la startup que eligió un ex embajador, y cómo actúan los comités de crisis en la pandemia

La empresa deben cambiar su modelo de negocios y adecuarse a las nuevas condiciones que impone la pandemia del coronavirus: ¿cómo hacerlo?

Era uno de esos días en los que una idea va llevando a la otra hasta que a Matías Rosetto y Matías Fernández Barrios se les ocurrió proponerse cambiar el negocio de la venta de autos. Corría 2018 y parecía trillado y hasta muy arriesgado ya que abandonaban a los 40 años sus puestos corporativos uno en Axion y el otro en McKinsey. Pero para Rosetto, economista de la UBA y para Fernández Barrios, licenciado en Administración de San Andrés, resultó siempre penoso el proceso de elegir, comparar precios, encarar los trámites y hasta vender a un precio justo el usado. Lo atribuyen a "la falta de transparencia". Y pusieron primera. El ex embajador de EE.UU. en Argentina, Noah Mamet, no sólo los alentó sino que destinó dinero a la flamante start up.

El siguiente paso fue el aporte del fondo Pelham del Reino Unido. La bautizaron Karbi. Y hasta se lanzaron a conquistar al número uno del rubro pero en Brasil. Cuenta Fernández Barrios que hizo falta un encuentro cara a cara en San Pablo y sin power point de por medio, J.R. Caporal, principal accionista, fundador y CEO de Auto Avaliar, les propuso ser socios. Y hoy van de la mano.



No es poco porque en Brasil con sus soluciones tecnológicas le dieron más impulso a una compañía que contabiliza 18.000 operaciones por mes. Dicen que pese a la pandemia, el riesgo país y la volatilidad de los mercados no suspenderán la próxima posta, una nueva inyección de capitales de Pelham. Pese también, a que el escenario pinta negro este año para la venta de autos en Argentina que antes de la pandemia se proyectaban en 400.000 unidades. Y nadie sabe qué puede pasar en Brasil.

Ellos creen igual que con la reconfiguración del mundo que supone el coronavirus, una plataforma que permita comprar un 0km en apenas 72 horas comparando precios con distintas concesionarias puede tener cabida. Según promocionan, la plataforma le permite reservar 0 kilómetro online en un negocio en el que las concesionarias son parte y exhiben sus marcas, modelos y versiones. Desarrollaron un modelo que en seis pasos puede definir la marca, modelo, color y la zona en la que están dispuestos a comprar y las condiciones de pago. "La plataforma acompaña al comprador hasta que retira el auto de la concesionaria sin que haya ninguna sorpresa y ningún cambio respecto a las condiciones pactadas, sin ningún costo para el comprador", asegura Fernández Barrios.

Otro que apostó a un nuevo negocio y le tocó inaugurarlo en pleno coronavirus es Diego Petracchi, economista de 47 años con master en la universidad de Stanford. Petracchi junto a Martín Azcárate recolectó u$s 6 millones entre la familia y sus amigos para desarrollar en la Argentina la industria llamada senior living, esto es residencias para las personas mayores pero categoría cinco estrellas. En Estados Unidos es un sector muy concentrado que maneja grandes centros.

Y a diferencia de ese modelo, que separa entre los inversores inmobiliarios y los operadores, Petracchi se propuso unir las dos puntas en una inversión de largo plazo que, si la economía no se derrumba demasiado, puede recuperarse en 5 años. La start up ya estrenó su primer residencia en pleno centro porteño de 7.000 metros cuadrados, con diseño de vanguardia y que designó como director al presidente de la Asociación Mundial de Geriatría, y ex Hospital Italiano, Ricardo Jaúregui.

Pocas veces como en esta semana hirvió la actividad en la UIA. Un primer paso adoptado por el presidente, Miguel Acevedo, fue la designación de un comité de crisis. Lo integran Alberto Alvarez Saavedra de los laboratorios, Daniel Funes de Rioja en nombre de las alimenticias, Luis Betnaza por Techint y Adrián Kaufmann por Arcor, además de Martín Rappallini, titular de los industriales bonaerenses. Los economistas de la UIA son los que elaboraron distintos escenarios y ese comité es el que acercó a Alberto Fernández las recomendaciones de excepción para la cuarentena obligatoria, además de estar detrás de otras sugerencias que se concretaron en las últimas decisiones de la Afip como la suspensión de embargos y flexibilidad en vencimientos.

Entre las multis circula el decálogo del experto Fernando Moiguer acerca de qué hacer frente a esta crisis. Aquí, algunas de sus recomendaciones: "Acompañar, es responsabilidad del Estado y no de las marcas. Las marcas deben contener y estar cerca. Actuar en streaming, en tiempo real, mientras los consumidores esperan que les aseguren stock, precios e higiene. Es una oportunidad para las alianzas estratégicas, pero no hay que intentar ser protagonista, no sacar ventaja o provecho del contexto. No son tiempos de codicia. La estrategia omnicanal y el e-commerce como plataforma hoy son la clave. Comunicar cuando sea necesario y cuando el mensaje lo amerite. No polucionar la escena. Y manejar el corto plazo sin perder de vista el largo plazo", indicó Clarín.