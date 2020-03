Bill Gates y Jack Ma: ¿qué están haciendo los multimillonarios frente a la pandemia de coronavirus?

Algunas de las personas más ricas del mundo están haciendo donaciones mientras que otros toman medidas en sus empresas para paliar la situación

Mientras se propaga el nuevo coronavirus, muchos multimillonarios reaccionaron de diversas formas a la pandemia. Es interesante ver qué implica la pandemia para sus empresas, sus empleados y sus expectativas.

Algunas de las personas más ricas del mundo están haciendo donaciones para ayudar a los países más golpeados por la enfermedad. Bill Gates, la segunda persona más rica del mundo, anunció que la Bill and Melinda Gates Foundation destinará u$s 100 millones para ayudar a detectar, aislar y tratar el virus en todo el mundo. El fundador de Alibaba, Jack Ma, la segunda persona más rica de China, prometió que su fundación donará u$s 14 millones para crear una vacuna contra el coronavirus y el viernes anunció que donará 500.000 kits de prueba y un millón de mascarillas a EE.UU.

El sábado, el CEO de Airbnb, Brian Chesky, tuiteó que su empresa permitiría que los usuarios de todo el mundo cancelaran sus reservas con reembolso. Citadel, la empresa del multimillonario administrador de fondos de cobertura Ken Griffin, anunció que donará u$s 7,5 millones a una de las provincias chinas más afectadas por la epidemia.

Te puede interesar Home office masivo en la Argentina: cómo controlar horarios, tareas y que sea eficiente para empleado y empresa

Estos son los dichos realizados por algunas de las personas más ricas del mundo sobre lo que piensan hacer respecto a la pandemia y lo que anticipan según Forbes:

Vincent Bolloré, CEO de la empresa francesa Bolloré Group, sostuvo que no está muy preocupado por el posible impacto del coronavirus para su empresa. "Nuestro grupo [existe] desde 1822. Vivimos revoluciones, dos guerras mundiales, etc. Así que [tenemos que] adaptarnos", afirmó Bolloré.

Steve Sarowitz, fundador y presidente de Paylocity, un fabricante de software contable para empresas, afirmó que su familia y él viajarán menos: "Aunque el sufrimiento y las muertes causadas por el coronavirus son una tragedia, la enfermedad también tiene un lado positivo. Lo más importante es que demuestra lo interconectados que estamos todos y que todos debemos apoyarnos en los demás y trabajar juntos para combatirla."

"Además, al viajar menos, las familias pasan más tiempo juntas en casa. A título personal, estoy entusiasmado por descansar de los muchos viajes que siempre tengo que hacer y poder pasar más tiempo en casa con mis hijos. Por último, los desastres naturales como las plagas y los terremotos tienden a aumentar nuestra fe en Dios y nos ayudan a escapar de la prisión del materialismo en la que nos encerramos", aseguró Sarowitz.

John Pritzker, fundador y CEO de Geolo Capital, que invirtió entre otras cosas en siete hoteles en EE.UU declaró.: "¡trabajo en la industria hotelera! Hoy estamos al filo del peligro. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para algo no tan bueno. Nosotros estamos bien posicionados, pero sospecho que los dueños de hoteles tendrán muchos dolores de cabeza antes de que termine esto".

Según Pritzker, lo que más le preocupa es "lo desconocido. La gripe existe hace más de 2.000 años; el COVID-19, hace 3 meses. Me preocupan las consecuencias de esto para la sociedad y el sistema de salud: si ese sistema es capaz de aguantar una pandemia, a quién atienden, etc. También me inquieta lo que podría pasar después de la pandemia: quiebras, destrucción de puestos de trabajo, una mayor disparidad de ingresos… Es fácil ponerse distópico, así que prefiero pensar positivo."

Te puede interesar Interna en el Gobierno por las SAS: cuáles son las alternativas que están en danza y qué opinan los expertos

Eric Yuan, fundador de la empresa de productos para videoconferencias Zoom, decidió ofrecer su servicio gratis de manera ilimitada en las regiones afectadas, primero en China y ahora en Italia y las escuelas primarias y secundarias de EE.UU., en vez de lucrar con la pandemia.

"Le dije al equipo que no hay que aprovechar una crisis como esta para hacer marketing o vender, sino concentrarse en nuestros clientes", afirmó Yuan. "Me parece que aprovechar la oportunidad para ganar plata genera una cultura horrible"

Jim McKelvey, cofundador y miembro de la junta de Square, afirmó que su familia acaba de cancelar un viaje a Italia y está recluida en su casa. "Invitamos a los mayores de nuestra familia a quedarse con nosotros en St. Louis, que tiene uno de los mejores sistemas de salud en EE.UU. Si estalla una crisis, ese es el mejor lugar para estar".

Herbert Wertheim, fundador de Brain Power Inc., declaró que planeaba embarcar en The World (el crucero residencial de lujo más grande del mundo, donde tiene tres departamentos), pero que se canceló el viaje. "No lo siento como algo temible. Es algo temible desde el punto de vista económico por lo que provocó, pero no temo por mi salud personal", sentenció Wertheim.