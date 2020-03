Realidad aumentada: The New York Times y Google Lens se unen para combinar lo físico y digital

Los lectores de la publicación impresa podrán acceder a contenido adicional a través de su smartphone y la aplicación de Google Lens

A partir de este fin de semana, los lectores de The New York Times Magazine podrán acceder a información adicional online sobre la versión impresa de la revista. Esto es posible gracias a la asociación de la publicación con Google Lens, un acuerdo que permitirá a los lectores disfrutar de una experiencia nueva y mucho más completa.

Con solo pasar su smartphone por las páginas de la revista, podrán acceder a otros contenidos, como el "behind the scenes" sobre cómo se creó la portada o las listas de reproducción de las canciones que la revista destaca en su publicación anual sobre la industria musical.

Te puede interesar Home office masivo en la Argentina: cómo controlar horarios, tareas y que sea eficiente para empleado y empresa

A través de la aplicación Google Lens, los lectores deberán apuntar con la cámara de su smartphone a las páginas de la revista y pulsar en los puntos blancos para obtener más información. Aparecerá entonces una pantalla con una llamada a la acción o contenido adicional, informó Marketingdirecto.

Los anunciantes como Volvo y New Orleans Tourism también contarán con las ventajas de esta tecnología en este número. "Cualquier nueva oportunidad de publicidad que permita a las marcas construir una experiencia más profunda y atractiva con su público objetivo es de interés para los compradores de medios", señala Alexandra Levy, CEO de Silicon Alley Media.

En los próximos meses, todas las revistas de New York Times contarán con algunas funciones habilitadas para Google Lens. Eddie Chung, director de gestión de productos para realidad aumentada en Google, ha señalado que su asociación con The New York Times es una "gran oportunidad para asociarnos, para conectar lo físico con lo digital".