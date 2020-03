Un nuevo "boom" tecnológico: el coronavirus impulsa el uso de herramientas de telemedicina

El coronavirus , que está forzando bloqueos y que agita la economía mundial, está impulsando una revolución silenciosa en el campo de la telemedicina

A medida que el Covid-19 se extiende por toda Europa , dejando nuevos pacientes a su paso, el miedo a las infecciones y un sistema de salud saturado están llevando a un gran número de personas a hacer consultas médicas en línea . Start-ups como Doctolib, respaldada por General Atlantic, la aseguradora Qare en Francia, la unidad de Swedish Kry International Livi, el Push Doctor de Gran Bretaña y el Compugroup Medical de Alemania, que ofrecen médicos virtuales, están experimentando una demanda sin precedentes .

"Es lamentable, pero la epidemia actual está empujando a los pacientes a dar el salto y puede acelerar un cambio en los hábitos ", dijo Olivier Thierry, director ejecutivo de Qare, una plataforma francesa que ofrece consultas por video con su equipo de médicos. "Las previsiones de crecimiento están cambiando día a día".

El negocio de conectar a médicos y pacientes a través de consultas por video ha tenido un comienzo lento en Europa debido a la reticencia del paciente, un entorno regulador hostil, las disparidades en los sistemas de atención médica y las normas de seguros . Ahora, con los hospitales que luchan por hacer frente al virus, los pacientes están recurriendo a dichos servicios y los gobiernos están dejando de lado las reservas sobre los riesgos de las "consultas desde el sofá" para facilitar las regulaciones.

La Comisión Europea en 2018 estimó que el mercado mundial de telemedicina alcanzaría los 37.000 millones de euros para 2021, con una tasa de crecimiento anual del 14% . Esos números ahora pueden ser superados a medida que las preocupaciones por el virus aumentan la demanda , haciendo que tales consultas sean más rutinarias y ampliamente aceptadas.

El CEO de Qare considera que la telemedicina representará aproximadamente el 10% de las 400 millones de consultas médicas anuales de Francia para fines de 2021, desde cifras que hoy son insignificantes. Qare, que cobra una tarifa del 20% por las consultas, dijo que en las últimas semanas registró un 25% más de reservas de lo habitual . El año pasado, tuvo 80.000 citas, en comparación con las 8000 en su primer año completo de operación en 2018.

Para la sueca Kry Care, las consultas por infecciones relacionadas con virus -como resfriados, gripe, tos y fiebre- y otras demandas generales han aumentado un 41% semana a semana en mercados fuera de su base de origen, dijo Johannes Schildt, su cofundador. La start-up, que recaudó 140 millones de euros en enero del Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, también opera en Noruega, Reino Unido, Alemania y Francia.

El salto se produjo "a medida que los sistemas de atención médica en nuestros mercados centrales luchan para hacer frente a la cepa relacionada con el coronavirus", dijo.

Doctolib, la principal start-up francesa que ayuda a programar citas médicas, dice que vio un aumento del 40% en las reservas la semana pasada . Registró 130.000 consultas de video en su primer año en ese negocio el año pasado.

Mercado saturado

Las nuevas empresas que logren ampliar su base de clientes durante la crisis del coronavirus se encontrarán en una carrera cada vez más concurrida.

Solo en Francia, el mercado se divide entre Qare, Livi, Mesdocteurs, HelloConsult, Medaviz, Hellocare, DoctoConsult y Doctolib. En Reino Unido, el negocio es compartido por Babylon Health, financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Push Doctor, askmyGP y Livi.

La epidemia actual mostrará qué jugadores están "equipados, tienen la escala y la capacidad para enfrentar la crisis" , dijo Wais Shaifta, CEO de Push Doctor, cuyos patrocinadores incluyen Partech y Draper Venture Network. La compañía del Reino Unido, que trabaja con el NHS, ha sumado un 20% de consultas desde el comienzo del año, con un marcado aumento la semana pasada. Shaifta espera que el virus aumente aún más los números.

La telemedicina incluye consultas no solo con médicos generales sino también en áreas especializadas como salud mental, cardiología, dermatología y otras, según las regulaciones locales. La start-up holandesa Ksyos ha invertido en el negocio en los Países Bajos, Italia y Austria, y ayuda a los pacientes con dolencias a largo plazo a consultar a los médicos regularmente.

Sin embargo, a pesar de todo su crecimiento, la telemedicina no está exenta de detractores

"Detractores"

En abril, PricewaterhouseCoopers (PWC) citó un informe de análisis de médicos pediatras estadounidenses que decía que "la telemedicina puede beneficiar a los pacientes al hacer que la atención sea más conveniente y accesible, pero nuevos datos sugieren que también puede contribuir a la prescripción excesiva de antibióticos por parte de médicos que no pueden examinar físicamente a sus pacientes".

"La atención médica es algo serio y no se pueden cambiar los tratamientos confiables por la comodidad de las consultas desde un sofá", dijo Jean-Paul Hamon, de la federación francesa de médicos. "La telemedicina debe usarse con más criterio y las autoridades deben asegurarse de que no se extienda a un negocio", y agregó que el coronavirus no debería ser "la excusa" para comercializar la telemedicina .

En el congreso de diciembre del grupo de la industria llamado Sociedad de Telemedicina, Nicolas Revel, quien dirige el sistema de seguro de salud estatal de Francia, dijo que no se sentía cómodo con el aumento de "pacientes-consumidores".

Países como Suiza y Estonia han utilizado durante mucho tiempo el sistema, inicialmente con consultas telefónicas. Suiza está comenzando a probar la video medicina con dispositivos de auto-medición conectados que los pacientes pueden usar en sus hogares .

En los Países Bajos, el gobierno dice que las personas que desean "atención y apoyo en el hogar deberían poder comunicarse con su proveedor de atención las 24 horas del día a través de una pantalla". Una start-up llamada BeterDichtbij ofrece una consulta de tipo Whatsapp con médicos.

En Alemania, el estado ha comenzado a relajar las normas sobre tratamiento remoto, pero la cultura nacional en torno a la privacidad y la protección de datos sigue siendo una barrera. Doctolib, que ingresó al mercado con su oferta de reserva de citas, aún no ha probado la telesalud en el mercado más grande de Europa, mientras que Kry's Livi está comenzando a incursionar.

Con cautela

Los gobiernos han sido cautelosos acerca de la difusión de la práctica, con frenos principalmente en lo que están dispuestos a reembolsar y lo que cubre el seguro de salud . El estado francés, por ejemplo, se ha preocupado por lo que ve como el surgimiento de un sistema paralelo de "atención médica privada".

"No se trata de nuestro crecimiento, pero el gobierno ha puesto límites que no permiten que las personas accedan a la telemedicina en algunas áreas remotas", dijo Thierry de Qare, calificando estas regulaciones de "camisa de fuerza".

El coronavirus puede estar cambiando eso.

El ministro de Salud francés, Olivier Veran , dijo la semana pasada que el gobierno publicó un decreto que suaviza las reglas de reembolso para los pacientes que usan telemedicina.