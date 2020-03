Elon Musk, polémico: "Es más probable morir en un accidente de auto que de coronavirus".

A su manera, el excéntrico personaje llamó "tonta" a la crisis y ahora se ha hecho público que también se lo hizo saber a todos sus empleados

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, no se caracteriza por ser un personaje que se mantiene alejado de las polémicas. Ahora, con la pandemia de coronavirus, el excéntrico empresario tomó postura contra el coronavirus. A su particular manera, el excéntrico personaje llamó "tonta" a esta crisis y ahora se ha hecho público que también se lo hizo saber a todos sus empleados de sus empresas.

BuzzFeed News tuvo acceso a un correo de Musk a los miembros de sus compañías. En él, el líder les menciona que "es más probable que mueran en un accidente de auto que por el coronavirus".

"Como base de comparación, el riesgo de muerte por C19 es mucho menor que el riesgo de muerte por conducir su automóvil a casa. Hay alrededor de 36 mil muertes automotrices, en comparación con los 36 en lo que va del año para C19", afirmó.

"Las 36 muertes fueron casi todas en grupos de alto riesgo, particularmente personas mayores que ya tenían daño pulmonar previo, diabetes o enfermedad cardíaca", escribió Musk, utilizando un recuento anterior de muertes por el virus.

Lo mencionado fue criticado por expertos. "No tiene sentido lógico comparar ese tipo de cosas", dijo Amesh Adalja, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. "Este virus no es un virus contagioso, y aunque a la mayoría de las personas les va bien, hay una proporción que no lo hace. Las personas pueden terminar muriendo por esto, y debemos centrarnos en tratar de limitar la exposición de las personas".

El coronavirus se ha extendido a más de 100 naciones con más de 137,000 casos en todo el mundo hasta el viernes. A principios de esta semana, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote mundial como una pandemia.