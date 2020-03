Reembolso: debido a la actual pandemia Airbnb permite cancelar reservas y recuperar lo abonado

Airbnb actualizó su política de cancelaciones y permite a los viajeros cancelar sus reservas en cualquier parte del mundo obteniendo un reembolso íntegro

Airbnb ha actualizado su política de cancelaciones para permitir a los viajeros cancelar sus reservas en cualquier parte del mundo obteniendo un reembolso íntegro por la pandemia del coronavirus, según ha anunciado la compañía este sábado.

"En respuesta a los extraordinarios acontecimientos y a la interrupción global de los viajes causadas por el COVID-19, hoy anunciamos la actualización de la cobertura de nuestra política de circunstancias inevitables", explica Airbnb a través de un comunicado. "Esta política ahora se aplica en las reservas realizadas para estancias y experiencias de Airbnb hechas en o antes del 14 de marzo de 2020, con fechas de facturación entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de abril de 2020.

Bajo la nueva política, los huéspedes pueden reclamar un reembolso completo sin penalización, una política implantada para evitar ejercer presión sobre los huéspedes, según el CEO de Airbnb Brian Chesky.

"En primer lugar, Airbnb permitirá a los huéspedes de todo el mundo cancelar y recuperar su dinero. No cobraremos ninguna comisión por estas reservas", escribió Chesky en Twitter. "No queremos que los huéspedes sientan que tienen que viajar porque no puedan recuperar su dinero."

Te puede interesar Con una simple idea creó un imperio: cómo hizo el dueño de Zara para amasar una fortuna de u$s65.000 M

Hasta hace poco, la compañía se había resistido a devolver el dinero a sus huéspedes, dejando la decisión en gran parte a sus anfitriones. Los reembolsos de la compañía sólo se garantizaban a una lista selecta de países incluidos en una lista.

Un día antes, la compañía había actualizado su política de cancelación para aplicarla a las reservas hechas en los Estados Unidos así como en China continental, Corea del Sur e Italia. Pero como la pandemia de coronavirus se ha extendido por todo el mundo, y ha infectado a más de 156.000 personas, más países han impuesto medidas de cuarentena sobre la población, como ha sucedido en España.

En su tuit, Chesky elogió a los anfitriones de Airbnb que de forma independiente ya han estado ofreciendo reembolsos a los huéspedes, y añadió que la compañía estaría pensando en formas de apoyar a los anfitriones de Airbnb cuyos ingresos puedan verse afectados en medio de la oleada de cancelaciones de reservas.

"En segundo lugar, nuestros anfitriones han actuado como héroes durante este tiempo. La mayoría de los anfitriones han elegido ofrecer a sus huéspedes un reembolso parcial o total por su cuenta", dijo Chesky. "Tercero, sabemos que nuestros anfitriones dependen del dinero de la Airbnb. El 50% depende de él para pagar su alquiler/hipoteca. Estamos trabajando en algunas propuestas valientes para apoyar a los anfitriones, y tendremos noticias muy pronto."

Las reservas de la Airbnb ya han experimentado un notable golpe, dado que la pandemia del coronavirus ha provocado que la gente retrase o cancele sus planes de viaje. La decisión de la Airbnb de realizar reembolsos podría afectar a los ingresos de la compañía antes de su salida a bolsa, especialmente si también implica compensar a sus anfitriones, indicó Business Insider.