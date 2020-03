Información imprescindible: conocé la diferencia entre digitalización y transformación digital

Aunque se usan con mucha frecuencia como sinónimos, no lo son, y una empresa debe tener muy claro si se quiere digitalizar o transformarse digitalmente

El mejor ejemplo es el que ha hecho la administración en general, han digitalizado el mismo desastre que tienen en sus oficinas y lo han puesto accesible desde una web. Otras grandes inversiones las ha hecho la banca tradicional, digitalizando los mismos procesos antiguos y haciéndolos inclusive más complejos para los clientes y para el banco.

Digitalizar es bueno, y la Transformación Digital es buena para la empresa, pero no son lo mismo.

Digitalización vs Transformación Digital

Pocas cosas frustran más que hacer mucho y no saber por qué, y si me permites la licencia, después de hacerlo que nadie esté satisfecho porque todos tenían la idea de que terminarían en otro lugar o con una solución muy diferente.

Te puede interesar Con una simple idea creó un imperio: cómo hizo el dueño de Zara para amasar una fortuna de u$s65.000 M

-La digitalización puede ser parte del camino pero no es lo mismo que Transformación Digital, y tampoco un requisito.

-En la Transformación Digital el objetivo es adaptarse al usuario y al cliente en la era digital.

-Lo primero es transformar, y de hecho lo más importante. Reinventar también es posible.

-En el año 2014 una embarcación llamada "Santa Ana" fijó un rumbo con seis grados de error respecto de la ruta que debía seguir y chocó con toda una isla, no con un témpano, o un peñón, una isla entera. Si el recorrido hubiese sido mayor habría acabado en un continente diferente.

Por supuesto que la diferencia importa. En el caso de una empresa o institución la diferencia puede dejarle fuera de juego, o con pérdidas muy importantes. La empresa debe tenerlo muy claro, si quiere digitalizar o si quiere transformar.

¿Qué es la Digitalización?

Digitalización es convertir lo tradicional en digital. Lo hacemos constantemente, por ejemplo, cuando se escanea un documento se pasa del papel a un documento digital. Una factura que se imprimía en papel se doblaba para ponerla en un sobre y llevarla a correos; ahora en un formato digital como el "pdf" y enviada por correo electrónico es un buen ejemplo de digitalización.

Te puede interesar Interna en el Gobierno por las SAS: cuáles son las alternativas que están en danza y qué opinan los expertos

Al otro lado el receptor tiene que hacer lo mismo que hacía con las facturas en papel para que ingrese en el sistema de gestión. Los procesos son los mismos o con muy pocas diferencias, pero digitales. Los procesos son más rápidos, y quizá más seguros, pero los mismos.

No hay nada malo en la digitalización, por el contrario, es un paso muy importante que deben dar las empresas. Las hace más eficientes, les permite ahorra costes y dar un mejor servicio al cliente. Así que adelante, no esperes más; pero no le llames transformación digital.

¿Qué es la Transformación Digital?

La Transformación Digital implica al menos dos cosas, primero transformar, y segundo hacerlo con el objetivo de adaptarse al mundo actual (al mundo digital). Pides una tarjeta de crédito en tu banco y te piden copia de las tres últimas nóminas, las mismas que se ingresan en la cuenta cada mes; entonces por qué me las piden, porque han digitalizado, pero no transformado.

Te puede interesar Mercado Libre sale de compras: se quedó con la firma Argentina Lagash y sumará 350 nuevos empleados

La era digital tiene unas reglas muy diferentes a las que regían el mundo previo al año 2008. Los humanos ya no quieren ser mensajeros, no me puedes pedir que vaya a una ventanilla del Ayuntamiento a pedir un documento para llevarlo a otra ventanilla de la misma institución, tampoco vale con que el documento sea digital, da lo mismo. No me pidas que vaya hasta la oficina más cercana para que digitalicen un documento, si yo ya podía haberlo hecho y enviado.

El comprador, consumidor y usuario quiere estar en el centro de todo. Quiere que los productos se diseñen exclusivos y con sus preferencias. La era digital trajo un componente de libertad muy importante, si tú no lo haces otro lo hace, si tengo que pedirlo a China directamente lo haré, porque puedo.

El nombre "Transformación Digital" resulta muy apropiado. Lo primero es transformar, y de hecho lo más importante. Reinventar también es posible. La relación con tu banco tendría que cambiar, por qué no hablar con el banco por WhatsApp es lo que hacemos con todo el mundo. Por qué no viene la Agencia Tributaria a donde estoy yo, por qué tengo que conseguir un certificado digital visitando en persona una oficina con cita previa, en qué otro lugar ocurre eso, soy yo quien paga a la Agencia y no al revés, por qué no se adapta en vez de seguir adaptándome.

¿Todo digital? Quizá algún día. Pero no escenas como la que viví viendo a una pobre ciudadana intentando realizar un trámite en la Seguridad Social, estando ahí en "cuerpo presente" y que una funcionaria la envíe a hacer el trámite "online", y como la mujer no tiene ordenador ni sabe usarlo, entonces le proponen uno en la recepción que por cierto no iba bien.

¿Todo digital para qué? Si el objetivo no son los seres humanos entonces no vale. Si el objetivo no es acelerar los procesos y adaptarlos a las necesidades de clientes y usuarios entonces mejor no perder el tiempo, en papel funciona mucho mejor, o al menos ya lo controlamos.

Digitalizar puede ayudar en la Transformación Digital, pero no es lo mismo, ni tiene por qué ser el único camino. Lo importante es transformarse y adaptarse al usuario de la era digital, indicó IEB School.