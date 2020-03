¿Adiós al "orden económico del siglo XX"?: así lo piensa Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum

El cofundador de Ethereum y fundador de Cardano, Charles Hoskinson, declaró muerto "el orden económico del siglo XX" en recientes declaraciones

Por "el orden económico del siglo XX", Hoskinson se refiere a una economía jerárquica centralizada que se construyó a través de "una serie de tratados" hechos por unas pocas grandes potencias, esta economía se construyó para los tiempos "en los que la información no era instantánea", y cuando la mayoría de la gente estaba dispuesta a aceptar el dictado del "gran hermano".

Hoskinson dijo que la reciente caída del mercado fue causada por la incongruencia del orden jerárquico creado por instituciones poderosas como gobiernos, corporaciones, organizaciones internacionales, donde pocas entidades poderosas deciden el destino de miles de millones. Esta estructura jerárquica centralizada ya no representa el mundo en el que vivimos, el mundo que se está volviendo plano y descentralizado, dijo.

De acuerdo con Hoskinson, el nuevo orden descentralizado introducido por la tecnología blockchain está destinado a resolver algunos de los problemas más urgentes de la modernidad, como la propiedad de los datos, la privacidad y la identidad; un orden en el que supuestamente no habrá necesidad de directores generales o presidentes.

No más imperios

Hoskinson cree que el tejido mismo del orden mundial se está deshaciendo ante nuestros ojos: "Lo que estamos viendo ahora mismo es el desenvolvimiento del orden económico del siglo XX... Ganadores y perdedores que tenían ciertas suposiciones sobre cómo debería funcionar el poder, cómo debería funcionar el dinero, cómo debería funcionar el crédito, cómo deberían funcionar las finanzas, cómo debería fluir la información. Y esta economía era sostenible y estable cuando la información no era instantánea. Y cuando era totalmente aceptable tener imperios, lo que significaba que una o dos naciones-estado eran supremas sobre todas las demás y establecían todas las reglas y regulaciones".

¿Sobrevivirá la Unión Europea?

Hoskinson afirma que el antiguo sistema estaba remendando la vieja economía con cosas como el crédito fácil, lo que llevó a "quintuplicar" la deuda nacional de los Estados Unidos en menos de 20 años. En el caso de Japón, se suponía que las Olimpiadas iban a dar un impulso a la economía estancada del país, pero no sucederá debido a la "pandemia mundial" conocida como coronavirus. Señala a Italia, donde "16 millones de personas" podrían estar potencialmente en cuarentena. Hoskinson cree que esto llevará a la elección de un gobierno populista: "Y probablemente veremos llegar una versión italiana de Brexit. ¿Y puede la Unión Europea sobrevivir si Italia se va? Tal vez Francia sea la próxima."

Los Estados Unidos sacrifican millones de vidas para que Donald Trump sea reelegido

Después de arremeter contra los gobiernos internacionales, Hoskinson golpea al establishment estadounidense: "Nuestro presidente y el partido de la oposición podrían haber dejado de lado sus pequeñas rivalidades y decir que es por el bien de nuestro pueblo. Deberíamos trabajar juntos en su lugar. ¿Qué es lo que hicieron? Lo vieron como un juego político. Y dijeron, oye, sigamos adelante y veamos quién puede anotar más puntos. Una recesión es mala para el presidente en ejercicio. Así que asegurémonos de que eso suceda de todas formas. Y mientras tanto, el otro lado está ignorando el hecho de que estamos entrando en una pandemia y millones de personas podrían morir porque no quieren que los mercados se colapsen. Es repugnante".

No hay necesidad de una autoridad central

Hoskinson cree que el establishment, durante los últimos 10 años, no ha prestado atención a las advertencias de los epidemiólogos sobre "una pandemia mundial que podría matar a doscientos millones de personas y colapsar la economía mundial". Era una de las [últimas] prioridades del orden mundial".

Resume: "Estáis viendo una falta de integridad fundamental. La gente no tiene fe en que las instituciones que tenemos puedan protegernos y permitirnos abordar los problemas del siglo XXI". Él afirma inequívocamente: "Ya no necesitamos una autoridad central. Ya no necesitamos presidentes, reyes, gobernadores, líderes, directores generales para hacer las cosas."

El criptoespacio no se trata de "retornos rápidos"

Hoskinson afirma que la industria de la criptomoneda no se trata de "rápidos retornos" o "el precio de Bitcoin", sino que se trata de interrumpir la vieja forma de hacer las cosas: "Tiene todo que ver con una conversación global sobre el cambio de la forma en que hacemos las cosas, no sólo en las instituciones. Si debemos poner el poder en uno u otro sobre la eliminación de la necesidad general de las instituciones."

El movimiento de descentralización se basa en "reglas inmutables" que no se doblan con el viento, no se preocupan por la política, los desastres naturales o la peste. Estas reglas se comportan de manera similar a las "leyes de la física", y por ello, son fundamentalmente mejores para construir sobre ellas.

La gente quiere vivir en un mundo en el que controlen sus activos digitales

Hoskinson cree que la gente está harta de vivir en una sociedad en la que las instituciones del viejo mundo controlan sus cuentas financieras, datos e identidad. Según él, están listos para recuperar el control.

También observa que el "navegador de mayor crecimiento en este momento" es Brave, construido sobre "los cimientos de una criptomoneda". Con los índices de adopción actuales, el navegador podría ser más popular que Google Chrome en cinco años.

El mensaje de Hoskinson a la criptocomunidad: ¡Relájate!

Hacia el final de la transmisión, Hoskinson se dirige a la criptocomunidad con palabras tranquilizadoras, afirmando que la industria cripto es más resistente que los mercados tradicionales, que entran en pánico cuando se desprenden del 10%, mientras que el criptoespacio se utiliza para colapsar el 90%.

Cree que es importante tener en cuenta el panorama general y dice que lo que esta industria está construyendo cambiará fundamentalmente la forma en que opera la sociedad. A pesar de algunas diferencias filosóficas que puede tener con rivales como EOS y Tezos, Hoskinson dice "esta industria en su conjunto está filosóficamente alineada para matar al intermediario y construir un mundo mejor para todos", indicó Cointelegraph.