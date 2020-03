Wall Street: por el coronavirus, Mercado Libre ya cotiza 6 veces más que los bancos privados argentinos

El impacto de la enfermedad es generalizado y alcanza a todos los sectores, y el golpeado mundo de los ADR locales no es la excepción

Ayer fue un jueves negro para Wall Street, otro día de tantos de fuertes bajas en las últimas jornadas. El Dow Jones, el índice industrial de la bolsa de EEUU, cayó 10% en el retroceso más grande desde el crash de 1987, cuando comenzaron las "ventas de pánico" se iniciaron mientras dos buques de guerra de Estados Unidos bombardeaban una plataforma de crudo de Irán en el Golfo Pérsico.

En ese contexto, todo fue para abajo , mientras la jornada de este viernes comenzó con un leve rebote. Y las golpeadas acciones argentinas que cotizan en el centro financiero en forma de ADRs no fueron la excepción, con impactos que llegaron a superar el 25% en el cierre de ayer en pizarras rojas por completo. Así, los bancos fueron los más golpeados, otra vez, en medio de la incertidumbre global que genera la pandemia por el coronavirus.

"Todos nuestros bancos que cotizan valen u$s 4.500 millones por bolsa al cierre de ayer", tuiteó hoy en analista financiero Ariel Sbdar, de Banco Industria. En el cierre de ayer los bancos fueron los más golpeados. Supervielle cayó, 25,8%; BBVA Argentina, 20,7%; Macro, 17%; y Galicia, 14,1%. En cuanto a las energéticas, Central Puerto bajó 25%; Edenor 7,7%, Pampa Energía, 8,7%, YPF, 14,2 y TGS, 7,8 por ciento. Otras fuertes retrocesos: Loma Negra, 21,3%; Ternium 11,2%, Tenaris, 14,2 e IRSA Propiedades, 17, 5 por ciento, según reportó Infobae.

Mercado Libre, otro de los ADR locales, es la empresa local de mayor market cap del momento y de la historia. En este momento vale unos USD 25.000 millones y también tuvo un recorte sustancial en medio de la pandemia. Hace sólo 10 días había alcanzado su mayor precio histórico, unos 35.000 millones, con un precio por acción de más de USD 730. O sea, la empresa que fundó Marcos Galperin perdió USD 10.000 millones de su valor en poco más de una semana.

Con todo, el líder regiones en ventas electrónicas es uno de los ADR que menos perdió en lo que va del año, un 12,2% (solo superado por Telecom que hasta ayer ganaba 0,9% en este 2020 y se mantenía como la única verde entre los ADR locales).

"La continuidad del sell-off externo sigue acelerando la liquidación de activos domésticos por parte de fondos globales que buscan reducir rápidamente el riesgo de sus carteras, más cuando se teme por la oferta a los bonistas que se conocerá próximamente", dijo Sbdar.

Ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció que aumentará sus operaciones de financiación a más de u$s 500.000 millones. Sin embargo, los mercados no se calmaron pese a que también ofrecerá más operaciones de recompra por un total de u$s 1 billón el viernes. En ese marco, los inversores, esperaban medidas más agresivas, lo que llevó a movimientos históricos en los mercados estadounidenses.