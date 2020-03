Home office: ¿cuáles son las aplicaciones más útiles para trabajar a distancia?

Hay cada vez más formas de estar en casa y conectado con todos los compañeros de trabajo y la oficina para seguir siendo productivo

Trabajar desde casa no es sinónimo a estar "desconectado de la oficina" hace años. Hay aplicaciones que te permiten estar en contacto con todos los compañeros del trabajo, aunque cada quien esté en casa.

Skype de Microsoft funciona para chats de video, llamadas y mensajería instantánea. La aplicación es compatible con Android e iOS, Windows, iPadOS, navegador web, Alexa y Xbox.

Ofrece múltiples planes de suscripción para llamar al teléfono celular o fijo de alguien; de lo contrario, es de uso gratuito. Puede manejar hasta 50 personas en una sola llamada de video, lo que puede ser útil para reuniones de negocios. La aplicación permite grabar llamadas en caso de que alguien se pierda una reunión e incluso subtítulos para mejor accesibilidad.

Skype tiene capacidades para compartir archivos, identificador de llamadas, correo de voz, un modo de vista dividida para mantener las conversaciones separadas y compartir la pantalla en el móvil.

Después de crear una cuenta, ya se puede comenzar a chatear. Si estás realizando una llamada, simplemente hay que abrir tu perfil y hacer clic en Nuevo chat. Luego elegir Nuevo chat grupal, Nuevo chat o Nueva conversación privada. Cualquiera que sea la opción que elijas, deberás escribir el nombre del miembro del grupo en la búsqueda para encontrarlos o agregarlos. Cuando abrís un chat con otro usuario, podés mantenerlo en forma de mensajería instantánea con la capacidad de compartir archivos y más, iniciar una videollamada o crear un grupo.

Por su parte, la app de videoconferencias Zoom funciona para Android, iOS, PC y Mac. Ofrece un plan básico gratuito que aloja hasta 100 participantes. También hay opciones para equipos de pequeñas y medianas empresas (u$s 15- u$s 20 al mes por anfitrión) y grandes empresas por u$s 20 al mes por anfitrión con un mínimo de 50 anfitriones, informó el sitio estrategiaynegocios.

Podés ajustar los horarios de las reuniones y seleccionar varios anfitriones. Hasta 1.000 usuarios pueden participar en una sola llamada de video Zoom, y 49 videos pueden aparecer en la pantalla a la vez.

La aplicación tiene capacidades de audio y video HD, herramientas de colaboración como compartir pantalla simultáneamente y coanotación, y la capacidad de grabar reuniones y generar transcripciones.

Outlook, Gmail e iCal admiten la programación y el inicio de reuniones. En Gmail, por ejemplo, simplemente hay que hacer clic en el icono del calendario, luego en la hora de su reunión, luego en el enlace debajo de Unirse a la reunión de Zoom. Si el anfitrión (o host) lo programó, también puede haber opciones de llamada.

Si tu micrófono y cámara están apagados, Zoom tiene la opción de comunicarse por chat (la interfaz se parece un poco a Slack). Esta característica también puede ser útil si se trata de una reunión masiva, con muchos participantes, y está disponible la oportunidad de hacer preguntas.

Registrarse es gratis con Zoom: podés crear manualmente una cuenta con un correo electrónico o iniciar sesión con Google o Facebook.