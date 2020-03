Coronavirus: Amazon extiende el home office a todos los empleados "que puedan hacerlo"

La medida es una actualización de un aviso anterior de que los empleados de varias regiones trabajaran de forma remota y refleja la urgencia de la empresa

Amazon recomendó esta semana a sus empleados de todo el mundo que trabajen desde casa este mes si pueden hacerlo, mientras que el personal necesario in situ, como los trabajadores de sus almacenes, recibirán hasta dos semanas de pago si se pusieran en cuarentena debido al Covid-19.

La medida, que es una actualización de un aviso anterior de que los empleados de varias regiones trabajaran de forma remota, refleja la urgencia del mayor minorista online del mundo para frenar la propagación del coronavirus entre el personal y el público.

Al mismo tiempo, subraya el riesgo continuo para el personal de almacén y entrega, cuya presencia física es necesaria para que funcione el negocio de e-commerce de Amazon.

Te puede interesar Con una simple idea creó un imperio: cómo hizo el dueño de Zara para amasar una fortuna de u$s65.000 M

"Continuamos trabajando estrechamente con médicos públicos y privados expertos para asegurarnos de tomar las precauciones adecuadas a medida que la situación continúa evolucionando", aseguró Amazon en un comunicado.

Actualmente, la compañía tiene 798.000 trabajadores a tiempo completo y parcial a nivel mundial.

Amazon aclaró que el personal necesario in situ podría solicitar tiempo libre remunerado o no remunerado, como de costumbre. Los empleados por horas podrían solicitar tiempo libre ilimitado no remunerado este mes, indicó.

Asimismo, los empleados diagnosticados con el coronavirus o en cuarentena recibirán un pago de hasta dos semanas, señaló la compañía.