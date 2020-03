Nintendo PlayStation: se transformó en el objeto de videojuegos más caro de la historia

Finalmente concluyó la subasta de la misteriosa Nintendo PlayStation. La cifra, aunque estratosférica, no cumplió las expectativas de los antiguos dueños

De cualquier manera, se convirtió en el objeto de videojuegos más caro de la historia.

A partir de ese momento, los Diebold comenzaron a exhibir el prototipo en diversas exposiciones de videojuegos clásicos alrededor del mundo, hasta que el año anterior decidieron subastarla. El pasado diciembre, de hecho, aseguraron que una persona les había ofrecido u$s 1,2 millones, pero rechazaron la oferta porque al pagar impuestos y deudas se quedarían sin nada. No revelaron de quién se trataba, pero estaba claro que el dinero no era un problema para conseguir un objeto tan preciado.

La subasta inició en febrero con una puja bastante alta, incluso Palmer Luckey, fundador de Oculus VR y diseñador del primer Oculus Rift (dispositivo de realidad virtual), fue uno de los participantes. A través de su cuenta de Twitter, expresó que su objetivo era obtener la Nintendo PlayStation para integrarla a una iniciativa de preservación, pues considera que es una consola que marcó la historia de los videojuegos.

Finalmente la subasta concluyó en la presente semana. La Nintendo PlayStation fue vendida por 360.000 dólares, aproximadamente 319.000 euros. Sí, una cantidad estratosférica, aunque bastante alejada de la oferta que recibieron en diciembre. Además, los Diebold tendrán que pagar 60.000 dólares a la casa de subastas por concepto de comisión. Algunos expertos de la industria ya habían anticipado que los precios de este tipo de artículos los pone el mercado, no sus dueños.

Así pues, la Nintendo PlayStation se ha convertido en el objeto de videojuegos más caro de la toda la historia. Eso sí, su nuevo dueño ha preferido mantenerse en el anonimato, aunque seguramente no pasará mucho tiempo para que se haga público. Otras subastas referentes del sector fueron la copia sellada de Super Mario Bros., que se vendió por u$s 100.150 en 2019, o la colección de 12 juegos clásicos que fue adquirida por un millón de dólares, también el año anterior, indicó Hipertextual.