En casa de herrero: por qué los grandes gurúes tecnológicos educan a sus hijos sin tecnología

Mientras más pasa el tiempo y cobra fuerza el impacto de la tecnología en nuestros hogares, mayor es el debate sobre los límites que debemos ponerle o no al acceso de los niños a tabletas y otros dispositivos electrónicos concebidos para el entretenimiento.

No sin razón, la Organización Mundial de la Salud estipuló el año pasado que los menores de cinco años no deberían permanecer más de una hora al día delante de una de esas pantallas, y con ello instó a los padres a ser más estrictos en ese aspecto.

Pero justamente quienes mejor saben de las consecuencias de estos excesos son los más altos responsables del desarrollo de teléfonos inteligentes, consolas de juegos, tabletas y hasta de la misma Internet.

Como padres que son, los magnates de la tecnología también han tomado medidas en sus propios hogares para reducir su impacto en la salud de sus hijos. Veamos qué han hecho estos emprendedores de puertas para adentro, a partir de un reporte de Business Insider:

Sin teléfonos móviles hasta los 14 años

Bill Gates y su esposa Melinda no permitieron que sus hijos tuvieran teléfonos celulares hasta los 14 años.

El cofundador de Microsoft y su compañera desde hace más de dos décadas llegaron incluso a establecer tiempos de uso.

"A menudo establecimos una hora después de la cual ya no hay tiempo de pantalla, y eso los ayudó a dormir a una hora razonable", relató Bill Gates en 2017.

En la actualidad sus hijos tienen 23, 21 y 18 años, pero en su momento los Gates se dieron cuenta de que su hija mayor pasaba demasiadas horas delante de los videojuegos. El empresario multimillonario admite que tener a su disposición varias herramientas digitales es innegablemente una ventaja, pero que también es importante reconocer que el uso excesivo puede ser perjudicial.

"Siempre estás viendo cómo se puede usar de la mejor manera, —hacer la tarea y estar en contacto con los amigos—, y también dónde se ha vuelto excesivo", aseguró.

Un difícil acceso a la televisión

Los dos hijos de Sundar Pichai, el CEO de Google, no disponen de teléfono celular, y solo pueden acceder al televisor con "energía de activación".

En 2017, Pichai reconoció para The New York Times que intenta limitar el tiempo de pantalla colectiva de su familia al dificultar su acceso al televisor, pero que esta decisión no estuvo exenta de conflictos internos.

"En casa, nuestra televisión no es fácilmente accesible, por lo que hay que activar la 'energía de activación' antes de que se pueda ver fácilmente", relató. "Estoy realmente en conflicto, porque veo lo que mis hijos aprenden de todo esto".

Además de monitorear cuánto tiempo pasan sus hijos ante la tecnología, Pichai dijo que intenta reducir su propio uso de teléfonos celulares y computadoras, lo cual no es tarea fácil para el CEO de una compañía tecnológica como la suya.

Haber crecido en Chennai, India, con poco acceso telefónico, sin computadora y sin televisión, ha hecho que Pichai tenga consciencia de cuán importante o no resulta la tecnología en la formación de los más pequeños.

El hogar de los Jobs, libre de tecnología

De acuerdo con Walter Isaacson, el autor la biografía autorizada de Steve Jobs, en la casa del cofundador de Apple la hora de la cena estaba reservada para una conversación cara a cara con sus hijos. En ese momento, cero iPad y cero iPhone para todos.

En 2014, este escritor le aseguró a The New York Times que el hogar de los Jobs estaba bastante libre de tecnología, a pesar de que había sido fundado por uno de los ejecutivos de tecnología más prolíficos en la historia de Silicon Valley.

"Todas las noches, Steve se propuso cenar en la gran mesa larga de la cocina, y allí conversaban sobre libros, historia y una variedad de cosas", narró Isaacson. "Nadie sacaba un iPad o una computadora, y los niños no parecían adictos a los dispositivos electrónicos". "Limitamos la cantidad de tecnología que usan nuestros hijos en casa", le confesó Jobs a su biógrafo.