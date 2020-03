Creó junto a Google una app para ayudar a su abuela y le cambió la vida a millones de personas con problemas auditivos

Sagar Savla atravesó una situación personal que lo llevó a pensar idear junto a Google una aplicación que le cambió la vida a millones

Sagar Savla todavía recuerda cómo su abuela esperaba ansiosa en cada reunión familiar para ver a todos sus nietos y escuchar sus anécdotas. Sin embargo, también recuerda el día en el que notó que algo la "apagó" cuando su abuela comenzó de a poco a perder la audición y a quedar aislada en las reuniones familiares.

De este modo, Savla, que hoy es gerente de producto del equipo de investigación de inteligencia artificial de Google, determinó que su trabajo se iba a convertir en una poderosa herramienta para construir soluciones innovadoras que mejorarían la vida de las personas que estén atravesando algo similar.

Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80 por ciento vive en países en desarrollo y como colectivo utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas.

Una vez ya planteada la inquietud acerca de cuál era la mejor manera para encarar el proyecto que cambiaría la vida de millones de personas, comenzó a pensar en los subtítulos de las películas o de los videos de canciones. Si bien siempre tuvo en claro que no le permitirá recuperar su sentido de la audición nuevamente, esta idea inicial condujo al desarrollo de Live Transcribe, una aplicación de transcripción de voz a texto en vivo y a velocidad real.

"Me inquietaba ver cómo de a poco iba quedando aislada y tomaba un papel pasivo en las charlas. Así que me propuse cambiar esta realidad. Para ello, fue vital contar en mi equipo con Dimitri Kanevsky, que ha sido sordo desde la primera infancia, porque no había mejor críticas y observaciones de alguien que viva en primera persona el problema de la audición y a la que esto le pudiera cambiar la vida", dijo a Infobae Sagar Savla.

Disponible únicamente para usuarios con Android, es una aplicación cuyo objetivo es transmitir instantáneamente el discurso sobre la marcha, con varias señales visuales sutiles incorporadas específicamente para personas sordas o con problemas de audición. Disponible en varios idiomas, desde español, inglés a francés, entre otros 70 idiomas, la aplicación comprende el contexto y los matices de cada cultura.

Te puede interesar Interna en el Gobierno por las SAS: cuáles son las alternativas que están en danza y qué opinan los expertos

Lo innovador de esta aplicación es la velocidad real en la que puede transcribir una conversación que la distingue del resto de las aplicaciones que han intentado incluir a las personas con problemas de audición. Además de la experiencia en primera persona del ingeniero Dimitri, Savla supo que debía contar con otra mirada. De ese modo, se pusieron en contacto con una universidad especial para sordos y con problemas de audición llamada Universidad de Gallaudet, en Washington DC.

Con constantes modificaciones para seguir mejorando, son muchos los usuarios cuya vida cambió para siempre. "Es muy satisfactorio ver los comentarios de usuarios que se bajaron la aplicación y ver cómo fue que les cambió el día a día. Es muy reconfortante. Uno de los ejemplos más claros sobre el tema es una mujer sorda que acababa de ser madre. La aplicación le marcaba que había un sonido de llanto en el ambiente y no podía encontrar a su niña en ningún lado. De este modo, gracias a la aplicación pudo encontrar a su bebé. Testimonios así son muy reconfortantes porque uno toma dimensión de lo que sucede", aseguró Savla.

Actualmente más de un millón de personas usan Live Transcribe cada mes, una fuente de inmenso orgullo y satisfacción para Sagar Savla. Es así que lo que comenzó como un experimento para hacer algo innovador y significativo de a poco está cambiando la vida de su abuela, del colaborador de su equipo y de millones más, para que puedan ser incluidos en reuniones laborales, familiares, entender el contexto y comunicarse con personas oyentes que no saben cómo funciona el lenguaje de señas.