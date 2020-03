¿Nuevo negocios?: cuán posible es que Tesla sea proveedor de baterías para el resto de la industria

Desde hace un tiempo se apuesta a que el modelo de fabricación propias de baterías de Tesla apunta no sólo a proveerse a si mismos, sino a terceros

Esta posibilidad la ha propagado el propio Elon Musk, que durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2019 puso esta alternativa sobre la mesa.

También ayudaron las declaraciones del director ejecutivo de FIAT-Chrysler, Steve Manley, que indicó durante una rueda de prensa que estaban planeando comprar componentes de un fabricante situado en el Silicon Valley, incluyendo baterías y sistemas de propulsión.

Esta posibilidad es para muchos algo que puede suceder ya que se dan varias situaciones que lo favorecerían. Por un lado la fuerte inversión que Tesla está haciendo desde hace años tanto en investigación y desarrollo como en la producción propia. Algo que le ha llevado a sus primeros roces con sus socios de Panasonic, pero que ha permitido a los norteamericanos sentar las bases a controlar todo el proceso productivo de las propias baterías. Desde la fabricación de las celdas hasta la producción de packs.

Una inversión que se lleva parte de los ingresos de una Tesla que en condiciones normales podría necesitar ingresos extra por parte de otras marcas sin planes de inversión en el sector, y que se puedan enfrentar a problemas como los que están atenazando la producción de marcas como Audi o Jaguar, que ven frenada su marcha por culpa de la falta de baterías.

Un problema que no ha hecho más que comenzar ya que los planes de expansión de producción de los fabricantes de baterías, así como los planes propios de algunas marcas, necesitarán como mínimo entre dos y tres años para lograr volúmenes significativos. La cuestión es que los planes de reducción de emisiones no esperarán a que esas plantas alcances un elevado nivel productivo, lo que puede suponer falta de baterías y fuertes multas por parte de Europa o China.

Pero para muchos es poco probable que Tesla abra su cartera a la entrada de fabricantes externos a la hora del suministro de baterías o sistemas de propulsión. En un mercado en pleno crecimiento, Tesla se mueve para lograr convertirse en la referencia en cuanto a volumen de ventas. Algo para lo que necesitará todas las baterías que pueda fabricar, y algunas más.

Algo que le ha llevado a firmar acuerdos de suministro con LG Chem, CATL, y Ningde New Energy (ATL). Algo que nos indica que los futuros proyectos y las ampliaciones de producto de Tesla no sólo supondrán el no prescindir de un solo kWh propio, sino que hará falta adquirir todo lo que sea posible de las compañías externas.

Y es que el listado de los nuevos modelos que contará Tesla en apenas un año empieza a ser bastante extensa:

Tesla Model S

Tesla Model X

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Tesla Semi

Tesla Roadster

Tesla Cybertruck

Baterías Powerwall y Powerpack

Una situación similar a la vivida en su momento por la red de Supercargadores, que también han vivido sus rumores de que otros fabricantes podrían acceder a la misma a cambio de inversión en su expansión. Algo que como vemos no ha sucedido y que a Tesla realmente no le interesa ya que cada vez tienen una flota más grande, y los problemas de saturación en algunas estaciones se han convertido en la tónica habitual en épocas estivales.

Algo que nos indica que a pesar de ser un rumor con mucha fuerza y al que ha ayudado el propio Elon Musk, parece poco probable que a corto o medio plazo Tesla venda baterías a terceras marcas, indicó Foro Coches Eléctricos.