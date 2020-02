A la pantalla chica: Apple está filmando una serie sobre el ascenso y caída de WeWork

En rigor, la empresa estadounidense está filmando sobre el éxito y súbita caída de WeWork durante 2019. Por ahora, no tiene fecha confirmada de estreno

Apple está trabajando en una nueva serie para su servicio de streaming basada en una historia real. En rigor, la empresa estadounidense está filmando sobre el éxito y súbita caída de WeWork durante 2019.

Según Variety, el proyecto está basado en el exitoso podcast de Lee Eisenberg y Drew Crevello, "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork". Por ahora, no tiene aún una fecha de estreno.

Se trata de la segunda serie que se ha anunciado sobre la empresa de coworking fundada por Adam Neumann, ya que hace unos meses dos productoras anunciaron una adaptación para TV de un libro de dos rpreiodistas del Wall Street Journal sobre WeWork.

Sin embargo, la idea de Apple sería la primera que está confirmada para llegar a una plataforma de streaming. No se sabe con claridad sobre quién protagonizará este contenido, ni cuántos capítulos tendrá.